РЭО и университет Косыгина создадут лабораторию для изучения переработки текстиля

По словам Дениса Буцаева, другой ключевой темой было создание кадрового резерва для отрасли. Он уточнил, что для этого на базе университета Косыгина появится направление программ дополнительного образования, где будут обучать специалистов в области устойчивого дизайна текстильных изделий, а также в области химической переработки текстиля. Об этом пишет newstracker.ru.