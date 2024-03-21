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РЭО и университет Косыгина создадут лабораторию для изучения переработки текстиля

РЭО и университет Косыгина создадут лабораторию для изучения переработки текстиля

21 марта 2024, 18:27
Фото: reo.ru
21 марта на рабочей встрече вопросы сотрудничества обсудили генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и ректор Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина Валерий Белгородский.

Самый важный вопрос касался создания лаборатории для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и изучения переработки текстильных отходов, которая появится на базе вуза.

По словам Дениса Буцаева, другой ключевой темой было создание кадрового резерва для отрасли. Он уточнил, что для этого на базе университета Косыгина появится направление программ дополнительного образования, где будут обучать специалистов в области устойчивого дизайна текстильных изделий, а также в области химической переработки текстиля. Об этом пишет newstracker.ru.

Обсуждался и вопрос разработки и локализации технологий химической переработки в РФ.

Сегодня университет взаимодействует с ППК «РЭО» в части разработки технологий производства и переработки трудно перерабатываемых отходов смешанного текстиля, заявил Белгородский. Он добавил, что в сфере вторичной переработки циркулярной экономики дефицит кадров составляет более 30 тысяч специалистов, поэтому все специалисты, которых подготовит университет, будут трудоустроены.

Также было отмечено, что на базе вуза может проходить НИОКР по разработке технологий химической утилизации текстильных отходов с последующим производством из получаемого вторичного сырья натурального, лиоцельного и полиэфирного синтетического волокон.

Как рассказал директор по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО Георгий Петришин, около 90% натурального и синтетического волокна импортируются в Россию: «И мы видим будущий потенциал синергии отрасли легкой промышленности и отрасли обращения с отходами в части создания вторичной сырьевой базы».

Во время посещения университета Денис Буцаев осмотрел технопарк и выставочные залы, а также совместно с Валерием Белгородским прочитал открытую лекцию на тему «Ответственное потребление текстиля, обращение с отходами текстиля в России» для студентов и преподавателей вуза.

#Общество
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