Агрессивные водители названы самым раздражающим фактором на дороге

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Почти две трети респондентов оказывались в опасных ситуациях на дорогах из-за непредсказуемого поведения других водителей. Более трети из них сталкивались с такими ситуациями неоднократно (25%) или часто (10%). Агрессивные водители заняли первое место среди самых раздражающих факторов на дороге (37%), пишет RT.
Помимо агрессивных водителей, автомобилистов также беспокоят пробки (27%), нарушители ПДД (27%), любители обгонять (22%), мотоциклисты (19%), пешеходы, игнорирующие правила дорожного движения (19%), водители, нажимающие постоянно на сигналы сзади (18%), и водители, которые ездят с включенным дальним светом фар (17%). Качество дорог указали лишь 10% опрошенных.
В опросе приняли участие более 1,2 тысяч россиян.