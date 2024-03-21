Агрессивные водители названы самым раздражающим фактором на дороге

Почти две трети респондентов оказывались в опасных ситуациях на дорогах из-за непредсказуемого поведения других водителей. Более трети из них сталкивались с такими ситуациями неоднократно (25%) или часто (10%). Агрессивные водители заняли первое место среди самых раздражающих факторов на дороге (37%), пишет RT.