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Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Агрессивные водители названы самым раздражающим фактором на дороге

21 марта 2024, 05:29
Опрос аналитиков показал, что большинство опрошенных водителей (64%) заметили увеличение числа агрессивных водителей с приходом весны.

Почти две трети респондентов оказывались в опасных ситуациях на дорогах из-за непредсказуемого поведения других водителей. Более трети из них сталкивались с такими ситуациями неоднократно (25%) или часто (10%). Агрессивные водители заняли первое место среди самых раздражающих факторов на дороге (37%), пишет RT.

Помимо агрессивных водителей, автомобилистов также беспокоят пробки (27%), нарушители ПДД (27%), любители обгонять (22%), мотоциклисты (19%), пешеходы, игнорирующие правила дорожного движения (19%), водители, нажимающие постоянно на сигналы сзади (18%), и водители, которые ездят с включенным дальним светом фар (17%). Качество дорог указали лишь 10% опрошенных.

В опросе приняли участие более 1,2 тысяч россиян.

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