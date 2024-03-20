В «ТКС Холдинг» Тинькофф и Росбанк оставят за собой свои бренды и лицензии

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
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Также, согласно решению акционеров, оба банка в ходе слияния сохранят существующие бренды и лицензии. Об этом сообщает Interfax.
В пользу создания объединенной структуры высказался и президент «Интерроса» Владимир Потанин, сообщает «Интерфакс». «Интеррос» является акционером Росбанка, «ТКС Холдинга» и имеет статус центра принятия решений.
Владимир Потанин охарактеризовал ситуацию как момент, где один плюс один даст больше, чем два. Оба банка смогут сохранить свои лицензии, бренды, команды и высокие стандарты работы с клиентами. При этом главные компетенции Росбанка в работе с корпоративными и private клиентами, опыт международного банкинга и высший рейтинг надежности среди российских банков дополнят возможности банка Тинькофф. И наоборот, передовые прогрессивные разработки банка Тинькофф, его приверженность инновациям, вторая по величине база розничных клиентов станут дополнением профиля Росбанка, в том числе с точки зрения технологий и импортозамещения IT.
Напомним, 14 марта стало известно о планах банков Тинькофф и Росбанк на слияние в универсальную банковскую группу. Участвовать в сделке Тинькофф собирается за счет дополнительной эмиссии акций, параметры которой установлены на сегодняшнем собрании совета директоров. 18 марта на бирже возобновились торги акциями новой головной компании Тинькофф «ТКС Холдинг».
Цена размещения акций нового выпуска соответствует премии в размере чуть больше 5% к цене закрытия торгов во вторник. Уставный капитал «ТКС Холдинга» после редомициляции составляет 725,3 миллиона рублей и состоит из 199,3 миллиона обыкновенных акций номиналом 3,64 рубля. Объем дополнительной эмиссии по номиналу — 473,2 миллиона рублей. Таким образом, в случае размещения всей допэмиссии акций уставный капитал холдинга может увеличиться в 1,7 раза — почти до 1,2 миллиарда рублей.
Аналитики отметили, что участники рынка в основной массе позитивно реагируют на известие об объединении. Акции Росбанка за прошлую неделю выросли на 12%. Отметим, что Росбанк единственный в стране среди частных банков имеет высшую оценку надежности RuAAA от АКРА.
Напомним, что в 2022 году «Интеррос» купил 35% акций группы Тинькофф. Сделка была согласована Центральным банком РФ.