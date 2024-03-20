В «ТКС Холдинг» Тинькофф и Росбанк оставят за собой свои бренды и лицензии

Владимир Потанин охарактеризовал ситуацию как момент, где один плюс один даст больше, чем два. Оба банка смогут сохранить свои лицензии, бренды, команды и высокие стандарты работы с клиентами. При этом главные компетенции Росбанка в работе с корпоративными и private клиентами, опыт международного банкинга и высший рейтинг надежности среди российских банков дополнят возможности банка Тинькофф. И наоборот, передовые прогрессивные разработки банка Тинькофф, его приверженность инновациям, вторая по величине база розничных клиентов станут дополнением профиля Росбанка, в том числе с точки зрения технологий и импортозамещения IT.