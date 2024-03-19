Глава РЭО: Котировки облигаций РЭО превышают их номинальную стоимость

Говоря о механизме выкупа крупными институциональными инвесторами облигаций РЭО со ставкой купона КС + 3–3,5% на срок 12 лет, Буцаев отметил изменение отношения основных финансовых институтов к инвестициям в отрасль после утверждения региональных планов развития инфраструктуры. Он подчеркнул важность создания механизмов, способных привлечь внимание крупных государственных банков к покупке облигаций. В этом контексте глава РЭО отметил запуск специальной программы с Россельхозбанком. Буцаев подчеркнул, что главная цель не в том, чтобы убедить банки оказать поддержку отрасли в рамках государственных задач, а в том, чтобы продемонстрировать привлекательность облигаций для частных инвесторов, которые проявили интерес и доверие к этому финансовому инструменту.