Глава РЭО: Котировки облигаций РЭО превышают их номинальную стоимость

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
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Updated Сегодня, 15:35
Генеральный директор РЭО выступил с соответствующим заявлением на пленарной сессии форума Wasma 2024, посвященной теме «„Чистая“ экономика: перенастройка подходов к производству и потреблению». Кроме того, в своем выступлении он затронул процесс реформирования сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и внедрения замкнутой экономической системы в стране, информирует 56orb.
Буцаев отметил, что спрос на облигации РЭО существенно превышает возможные объемы их эмиссии. В настоящее время котировки на рынке финансовых инструментов демонстрируют уровень в 102–102,5% от номинала, что, по мнению гендиректора РЭО, свидетельствует о высокой востребованности данного инструмента и его универсальности. Он также пояснил, что в РЭО представлены различные выпуски облигаций, предназначенные как для особых категорий инвесторов, так и для всех желающих. Биржевые выпуски были приобретены частными инвесторами, в том числе физическими лицами.
Говоря о механизме выкупа крупными институциональными инвесторами облигаций РЭО со ставкой купона КС + 3–3,5% на срок 12 лет, Буцаев отметил изменение отношения основных финансовых институтов к инвестициям в отрасль после утверждения региональных планов развития инфраструктуры. Он подчеркнул важность создания механизмов, способных привлечь внимание крупных государственных банков к покупке облигаций. В этом контексте глава РЭО отметил запуск специальной программы с Россельхозбанком. Буцаев подчеркнул, что главная цель не в том, чтобы убедить банки оказать поддержку отрасли в рамках государственных задач, а в том, чтобы продемонстрировать привлекательность облигаций для частных инвесторов, которые проявили интерес и доверие к этому финансовому инструменту.