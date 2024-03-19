Дизайнер объяснила, почему фиолетовый цвет не подходит для спальни

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Она утверждает, что фиолетовый цвет категорически не подходит для спальни. Впрочем, это также не самый лучший выбор для других помещений. «Фиолетовый цвет очень сложный, так как он основан на сочетании двух контрастирующих цветов — синего и красного, каждый из которых имеет свои уникальные свойства», — объясняет эксперт.
Мы знаем, что синий цвет успокаивает, а красный — возбуждает. Их взаимодействие может помешать глубокому сну и испортить настроение при пробуждении. Поэтому в фиолетовой спальне вам будет сложно отдохнуть нормально, предупреждает Тычино.
Если вам больше нравятся холодные цвета, вы можете выбрать неяркий голубой или синий. Однако, если окна спальни выходят на север, то лучше выбрать теплые оттенки. В противном случае комнату следует меблировать светлой мебелью и обеспечить достаточное освещение, чтобы избежать слишком темной атмосферы, пишет pravda.ru.