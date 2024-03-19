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Published Сегодня, 05:45

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Updated Сегодня, 05:48

Дизайнер объяснила, почему фиолетовый цвет не подходит для спальни

19 марта 2024, 05:45
Современная мода на интерьер стала намного более демократичной по сравнению с прошлым. Теперь можно оформить жилище в самых разнообразных цветах. Однако, есть одно исключение для спальни. Об этом говорит дизайнер Юлия Тычино.

Она утверждает, что фиолетовый цвет категорически не подходит для спальни. Впрочем, это также не самый лучший выбор для других помещений. «Фиолетовый цвет очень сложный, так как он основан на сочетании двух контрастирующих цветов — синего и красного, каждый из которых имеет свои уникальные свойства», — объясняет эксперт.

Мы знаем, что синий цвет успокаивает, а красный — возбуждает. Их взаимодействие может помешать глубокому сну и испортить настроение при пробуждении. Поэтому в фиолетовой спальне вам будет сложно отдохнуть нормально, предупреждает Тычино.

Если вам больше нравятся холодные цвета, вы можете выбрать неяркий голубой или синий. Однако, если окна спальни выходят на север, то лучше выбрать теплые оттенки. В противном случае комнату следует меблировать светлой мебелью и обеспечить достаточное освещение, чтобы избежать слишком темной атмосферы, пишет pravda.ru.

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