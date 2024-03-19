Дизайнер объяснила, почему фиолетовый цвет не подходит для спальни

Она утверждает, что фиолетовый цвет категорически не подходит для спальни. Впрочем, это также не самый лучший выбор для других помещений. «Фиолетовый цвет очень сложный, так как он основан на сочетании двух контрастирующих цветов — синего и красного, каждый из которых имеет свои уникальные свойства», — объясняет эксперт.