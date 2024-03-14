Кобяков отметил готовность вести честную, взаимовыгодную работу с бизнесом из Европы

Posted Сегодня, 19:28
Published Сегодня, 19:28
Modified Сегодня, 19:28
Updated Сегодня, 19:28
По словам Шиллинга, вызовы, с которыми в последнее время пришлось столкнуться европейским компаниям, являются беспрецедентными по своему охвату. Речь идет об усложнившейся нормативно-правовой среде, нарушении цепочек поставок, максимально запутанной и подорожавшей логистике, трудностях с переводами средств, непредсказуемых рисках для репутации. Как сообщает 56orb.ru, в сложившейся ситуации представители АЕБ все сильнее ценят ключевые деловые площадки Росконгресса, которые способны объединить представителей органов государственной власти, российского и иностранного бизнеса, где возможно вести обсуждение мер, принимаемых для поддержки экономики. Гендиректор ассоциации понимает, что АЕБ важно обратить внимание на региональные объединения, такие как ШОС и БРИКС, и анализировать их каналы внутренней и внешней коммуникации.
Участники встречи сошлись во мнении, что на сегодняшний день необходимо поддерживать открытыми каналы коммуникации, так как в России по-прежнему работает множество европейских компаний, особенно в секторах, которых санкции коснулись минимально.
Помимо этого, в ходе общения речь зашла о таком важном аспекте, как оперативная информированность компаний о текущем положении дел на рынке. В АЕБ считают, что в качестве такого рабочего инструмента стоит проводить аналитические исследования при содействии Фонда Росконгресс согласно заключенному двумя организациями стратегическому соглашению о сотрудничестве.
«Россия остается открытой для диалога и сотрудничества, но мы видим, что на российский рынок приходят новые игроки, которые заполняют пробелы, оставленные их европейскими конкурентами. Мы готовы к честной, взаимовыгодной работе, если такой настрой есть у европейских бизнесменов», — подвел итоги встречи советник президента РФ.
Регистрация представителей СМИ будет доступна на официальном сайте ПМЭФ до 1 мая.
Петербургский международный экономический форум запланирован на 5–8 июня этого года. Информационным партнером мероприятия назначен медиахолдинг 1MI.