Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:28

Published Сегодня, 19:28

Modified Сегодня, 19:28

Updated Сегодня, 19:28

Кобяков отметил готовность вести честную, взаимовыгодную работу с бизнесом из Европы

Кобяков отметил готовность вести честную, взаимовыгодную работу с бизнесом из Европы

14 марта 2024, 19:28
Фото: roscongress.org
В Москве прошла встреча советника российского президента Антона Кобякова с Тадзио Шиллингом, возглавляющим Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ).

По словам Шиллинга, вызовы, с которыми в последнее время пришлось столкнуться европейским компаниям, являются беспрецедентными по своему охвату. Речь идет об усложнившейся нормативно-правовой среде, нарушении цепочек поставок, максимально запутанной и подорожавшей логистике, трудностях с переводами средств, непредсказуемых рисках для репутации. Как сообщает 56orb.ru, в сложившейся ситуации представители АЕБ все сильнее ценят ключевые деловые площадки Росконгресса, которые способны объединить представителей органов государственной власти, российского и иностранного бизнеса, где возможно вести обсуждение мер, принимаемых для поддержки экономики. Гендиректор ассоциации понимает, что АЕБ важно обратить внимание на региональные объединения, такие как ШОС и БРИКС, и анализировать их каналы внутренней и внешней коммуникации.

Участники встречи сошлись во мнении, что на сегодняшний день необходимо поддерживать открытыми каналы коммуникации, так как в России по-прежнему работает множество европейских компаний, особенно в секторах, которых санкции коснулись минимально.

Помимо этого, в ходе общения речь зашла о таком важном аспекте, как оперативная информированность компаний о текущем положении дел на рынке. В АЕБ считают, что в качестве такого рабочего инструмента стоит проводить аналитические исследования при содействии Фонда Росконгресс согласно заключенному двумя организациями стратегическому соглашению о сотрудничестве.

«Россия остается открытой для диалога и сотрудничества, но мы видим, что на российский рынок приходят новые игроки, которые заполняют пробелы, оставленные их европейскими конкурентами. Мы готовы к честной, взаимовыгодной работе, если такой настрой есть у европейских бизнесменов», — подвел итоги встречи советник президента РФ.

Регистрация представителей СМИ будет доступна на официальном сайте ПМЭФ до 1 мая.

Петербургский международный экономический форум запланирован на 5–8 июня этого года. Информационным партнером мероприятия назначен медиахолдинг 1MI.

#Общество
Подпишитесь
Без «Черных дельфинов»: новый глава омского УФСИН не будет переименовывать колонии
Сегодня, 13:19
В мэрии Омска ищут начальника отдела, который займется вопросами мобилизации
Сегодня, 05:04
Приходят в норму. В Омской области снизилось число пациентов с COVID-19
Сегодня, 07:37
Конкурс блинов и баня на сцене. Что ждет омичей на массовых масленичных гуляниях
Сегодня, 09:58
В Омске госэкспертиза забраковала проект ремонта одного из зданий бывшего пивзавода
Сегодня, 09:34
Надо вставать на колени. Ослабленной женщине «отказали» в госпитализации в омской ЦРБ
Сегодня, 10:12