Кобяков отметил готовность вести честную, взаимовыгодную работу с бизнесом из Европы

По словам Шиллинга, вызовы, с которыми в последнее время пришлось столкнуться европейским компаниям, являются беспрецедентными по своему охвату. Речь идет об усложнившейся нормативно-правовой среде, нарушении цепочек поставок, максимально запутанной и подорожавшей логистике, трудностях с переводами средств, непредсказуемых рисках для репутации. Как сообщает 56orb.ru, в сложившейся ситуации представители АЕБ все сильнее ценят ключевые деловые площадки Росконгресса, которые способны объединить представителей органов государственной власти, российского и иностранного бизнеса, где возможно вести обсуждение мер, принимаемых для поддержки экономики. Гендиректор ассоциации понимает, что АЕБ важно обратить внимание на региональные объединения, такие как ШОС и БРИКС, и анализировать их каналы внутренней и внешней коммуникации.