Специалист рассказал о разнице между надежными капперами и мошенниками

Также на каналах надежных капперов всегда можно воспользоваться услугой пробного бесплатного доступа, подчеркнул эксперт. Артур Курицкий уверен: перед тем как оформлять любую покупку, людям надо попробовать ее бесплатно. Такой тест позволяет клиентам составить собственное мнение и понять, нравится ли это им, убедиться, что услуга не таит никаких подводных камней.