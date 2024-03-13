Киберспортсмены испытывают такое же напряжение, как студенты во время экзаменов

В ходе исследования зафиксированы нейрофизические показатели двух групп — профессиональных геймеров и их сверстников, не занимающихся киберспортом, во время игры в компьютерную игру. В результате обнаружено, что во время соревнований по киберспорту игроки испытывают такое же напряжение, как и студенты факультета физической культуры в период сдачи экзаменов. Ученые пришли к выводу, что между киберспортивными турнирами необходим период восстановления, пишет RT.