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Киберспортсмены испытывают такое же напряжение, как студенты во время экзаменов

13 марта 2024, 14:09
Ученые из России провели исследование, которое показало, что киберспортсмены нуждаются в периоде восстановления после участия в напряженных соревнованиях, также как и обычные спортсмены.

В ходе исследования зафиксированы нейрофизические показатели двух групп — профессиональных геймеров и их сверстников, не занимающихся киберспортом, во время игры в компьютерную игру. В результате обнаружено, что во время соревнований по киберспорту игроки испытывают такое же напряжение, как и студенты факультета физической культуры в период сдачи экзаменов. Ученые пришли к выводу, что между киберспортивными турнирами необходим период восстановления, пишет RT.

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