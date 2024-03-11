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Published Сегодня, 11:35

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Updated Сегодня, 11:36

Психолог назвала стратегии и головоломки полезными для детей жанрами игр

11 марта 2024, 11:35
Специалист по детской психологии Варвара Никифорова подчеркнула значение видеоигр в развитии когнитивных навыков у детей.

По ее мнению, компьютерные игры в жанрах стратегии, головоломок и образовательные игры, которые включают умственно-стимулирующие задания, помогают развитию логики, памяти, внимания у ребенка, а также его способностей в планировании и принятии разных решений, передает NEWS.ru.

Значение имеют и творческие игры, которые развивают воображение через создание персонажей и миров. Вместе с этим Варвара Никифорова подчеркивает, что видеоигры не должны заменять реальное общение с родителями и сверстниками.

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