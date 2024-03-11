Психолог назвала стратегии и головоломки полезными для детей жанрами игр

По ее мнению, компьютерные игры в жанрах стратегии, головоломок и образовательные игры, которые включают умственно-стимулирующие задания, помогают развитию логики, памяти, внимания у ребенка, а также его способностей в планировании и принятии разных решений, передает NEWS.ru.