Умер советский и литовский театральный режиссер Римас Туминас

Римас Туминас родился в городе Кельме в Литве. В 1987 году он закончил режиссерский факультет ГИТИСа в Москве. В 1990 году Туминас основал и возглавил Малый драматический театр в Вильнюсе, где он оставался художественным руководителем до 2022 года. В 2007 году ему была предложена должность художественного руководителя в Театре имени Евгения Вахтангова Михаилом Швыдким, который тогда курировал федеральное агентство по культуре и кинематографии.