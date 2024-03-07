Умер советский и литовский театральный режиссер Римас Туминас

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Информация о смерти режиссера также была опубликована в официальном Телеграм-канале театра. «Слов нет. Осознания пока что тоже нет. Только слезы и огромная благодарность, что он был с нами», — говорится в сообщении.
Римас Туминас в течение 15 лет руководил Театром имени Евгения Вахтангова. Режиссер скончался после долгой болезни. С 2014 года он боролся с раком легких, пишет RTVI.
Римас Туминас родился в городе Кельме в Литве. В 1987 году он закончил режиссерский факультет ГИТИСа в Москве. В 1990 году Туминас основал и возглавил Малый драматический театр в Вильнюсе, где он оставался художественным руководителем до 2022 года. В 2007 году ему была предложена должность художественного руководителя в Театре имени Евгения Вахтангова Михаилом Швыдким, который тогда курировал федеральное агентство по культуре и кинематографии.
За свою жизнь Римас Туминас поставил множество спектаклей в театрах России и Литвы. Ему были присуждены ордена Дружбы и Почета. Он также является лауреатом престижных театральных премий как в России, так и за границей. Одним из них является приз «За развитие культуры и взаимопонимания между странами» на Международном фестивале искусств в Италии.