Искусственный интеллект начнет писать музыку

Он имеет возможность не только создавать музыкальные произведения по текстовым запросам, типа «веселая танцевальная музыка» или «грустный джаз», но и редактировать уже существующие треки. В настоящее время разработка сервиса продолжается, и в него активно привлекаются специалисты из Университета Калифорнии и исследовательского центра Карнеги-Меллон. Пока что у сервиса нет пользовательского интерфейса, пишет RuNews24.Ru.