Искусственный интеллект начнет писать музыку

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Он имеет возможность не только создавать музыкальные произведения по текстовым запросам, типа «веселая танцевальная музыка» или «грустный джаз», но и редактировать уже существующие треки. В настоящее время разработка сервиса продолжается, и в него активно привлекаются специалисты из Университета Калифорнии и исследовательского центра Карнеги-Меллон. Пока что у сервиса нет пользовательского интерфейса, пишет RuNews24.Ru.
Разработчики предполагают, что Project Music GenAI Control предоставит пользователям возможность управлять виртуальным оркестром и поможет реализовывать музыкальные идеи даже людям без профессиональных навыков в композиции. Использование ИИ позволит контролировать структуру музыкальных композиций, их темп, громкость и повторяемость паттернов. Это откроет двери для создания произведений с бесконечными повторами или ремиксов, расширяя творческие возможности.
Система обучения ИИ основана на данных с лицензией или доступных для публичного использования. Компания Adobe также работает над разработкой системы водяных знаков, чтобы упростить идентификацию контента, созданного при помощи искусственного интеллекта.