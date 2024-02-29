Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:30

Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

Искусственный интеллект начнет писать музыку

29 февраля 2024, 16:30
На мероприятии Hot Pod Summit в Бруклине американская компания Adobe представила инновационный сервис Project Music GenAI Control, основанный на искусственном интеллекте (ИИ).

Он имеет возможность не только создавать музыкальные произведения по текстовым запросам, типа «веселая танцевальная музыка» или «грустный джаз», но и редактировать уже существующие треки. В настоящее время разработка сервиса продолжается, и в него активно привлекаются специалисты из Университета Калифорнии и исследовательского центра Карнеги-Меллон. Пока что у сервиса нет пользовательского интерфейса, пишет RuNews24.Ru.

Разработчики предполагают, что Project Music GenAI Control предоставит пользователям возможность управлять виртуальным оркестром и поможет реализовывать музыкальные идеи даже людям без профессиональных навыков в композиции. Использование ИИ позволит контролировать структуру музыкальных композиций, их темп, громкость и повторяемость паттернов. Это откроет двери для создания произведений с бесконечными повторами или ремиксов, расширяя творческие возможности.

Система обучения ИИ основана на данных с лицензией или доступных для публичного использования. Компания Adobe также работает над разработкой системы водяных знаков, чтобы упростить идентификацию контента, созданного при помощи искусственного интеллекта.

Подпишитесь
В Омске объяснили затянувшееся строительство крематория на 3-й Казахстанской
Сегодня, 08:11
Рожайте. Президент Путин заявил о продлении материнского капитала до 2030 года
Сегодня, 10:11
В Омской области назначили министра экономического развития
Сегодня, 09:54
Сфинкс Люнокс предсказала победу омского «Авангарда» в первом матче плей-офф
Сегодня, 14:45
Зарплаты до 50 тысяч. В омском министерстве образования открыли новые вакансии
Сегодня, 04:37
И опять запах тухлых яиц. Омичи целые сутки дышали опасным газом
Сегодня, 04:48