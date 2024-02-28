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РЭО представит 16 арт-объектов финалистов конкурса «Зеленый квадрат» на ВМФ в Сочи

РЭО представит 16 арт-объектов финалистов конкурса «Зеленый квадрат» на ВМФ в Сочи

28 февраля 2024, 12:48
Фото: reo.ru
В арт-кластере «Таврида» в Крыму жюри конкурса «Зеленый квадрат» отобрало 16 лучших арт-объектов, которые будет представлены на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) в «Сириусе» Сочи. Организатор конкурса — Российский экологический оператор.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что искусство эффективно способствует популяризации экологического образа жизни. Конкурс «Зеленый квадрат» привлек множество художников, которые интересуются темой циклической экономики, передает 56orb.ru.

В рамках конкурса было отобрано 53 перспективные концепции, а затем создано 30 арт-объектов. 16 из них будут представлены на ВФМ, который пройдет с 1 по 7 марта в Сочи. Участники фестиваля смогут ознакомиться с лучшими работами и задуматься о своем воздействии на окружающую среду и формировании экопривычек.

Создание проектов осуществлялось в рамках образовательной программы академии «Меганом». Арт-объекты изготовлены из вторичного сырья, предоставленного экоцентром «Сборка». Некоторые работы выполнены в символике стран, чьи представители участвуют в ВФМ.

Кроме прочих бонусов, победители конкурса получат шанс принять участие в IV конкурсе-биеннале «Придумано и сделано в России». Также РЭО будет их поддерживать в продвижении проектов на крупных площадках и форумах, включая зарубежные.

Более подробную информацию о конкурсе можно найти на официальном сайте Российского экологического оператора.

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