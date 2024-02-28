РЭО представит 16 арт-объектов финалистов конкурса «Зеленый квадрат» на ВМФ в Сочи

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что искусство эффективно способствует популяризации экологического образа жизни. Конкурс «Зеленый квадрат» привлек множество художников, которые интересуются темой циклической экономики, передает 56orb.ru.
В рамках конкурса было отобрано 53 перспективные концепции, а затем создано 30 арт-объектов. 16 из них будут представлены на ВФМ, который пройдет с 1 по 7 марта в Сочи. Участники фестиваля смогут ознакомиться с лучшими работами и задуматься о своем воздействии на окружающую среду и формировании экопривычек.
Создание проектов осуществлялось в рамках образовательной программы академии «Меганом». Арт-объекты изготовлены из вторичного сырья, предоставленного экоцентром «Сборка». Некоторые работы выполнены в символике стран, чьи представители участвуют в ВФМ.
Кроме прочих бонусов, победители конкурса получат шанс принять участие в IV конкурсе-биеннале «Придумано и сделано в России». Также РЭО будет их поддерживать в продвижении проектов на крупных площадках и форумах, включая зарубежные.
Более подробную информацию о конкурсе можно найти на официальном сайте Российского экологического оператора.