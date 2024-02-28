РЭО представит 16 арт-объектов финалистов конкурса «Зеленый квадрат» на ВМФ в Сочи

В рамках конкурса было отобрано 53 перспективные концепции, а затем создано 30 арт-объектов. 16 из них будут представлены на ВФМ, который пройдет с 1 по 7 марта в Сочи. Участники фестиваля смогут ознакомиться с лучшими работами и задуматься о своем воздействии на окружающую среду и формировании экопривычек.