Сбой в работе Telegram: массовые проблемы с отправкой сообщений

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Когда открывается приложение, данные не загружаются, а над чатами появляется надпись «обновление», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Некоторые пользователи отмечают, что сбоя нет в компьютерной версии Telegram.
В то же время, сайт «Сбой.рф» зафиксировал более 2,6 тысячи жалоб на работу мессенджера. Сбои в Telegram также были отмечены Brand Analitycs и Downdetector.
Telegram — это кроссплатформенная система обмена сообщениями со способностью обмениваться текстовыми, голосовыми и видео сообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами различных форматов. Мессенджер был создан Павлом Дуровым, уроженцем России, который также основал социальную сеть «Вконтакте».