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Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

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Updated Сегодня, 11:24

Сбой в работе Telegram: массовые проблемы с отправкой сообщений

27 февраля 2024, 11:22
Пользователи из Российской Федерации сообщили о массовом нарушении функционирования мессенджера Telegram. На мобильных устройствах нельзя отправлять сообщения через этот мессенджер.

Когда открывается приложение, данные не загружаются, а над чатами появляется надпись «обновление», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Некоторые пользователи отмечают, что сбоя нет в компьютерной версии Telegram.

В то же время, сайт «Сбой.рф» зафиксировал более 2,6 тысячи жалоб на работу мессенджера. Сбои в Telegram также были отмечены Brand Analitycs и Downdetector.

Telegram — это кроссплатформенная система обмена сообщениями со способностью обмениваться текстовыми, голосовыми и видео сообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами различных форматов. Мессенджер был создан Павлом Дуровым, уроженцем России, который также основал социальную сеть «Вконтакте».

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