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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Психолог Волк объясняет, как цветотерапия помогает справиться с весенней хандрой

27 февраля 2024, 13:04
Хотя «весенняя депрессия» не является настоящей депрессией, она всё равно может привести к апатии, усталости, раздражительности и плохому настроению. Психолог Виктория Волк отмечает, что причиной весенней хандры может стать недостаток солнечного света, авитаминоз или низкая физическая активность.

Эксперт рекомендует использовать цветотерапию для борьбы с этим состоянием, пишет «Известия».

Цвет — это волны электромагнитного излучения разной длины, которые воздействуют на головной мозг, гипофиз и выработку гормонов. Это имеет влияние на обмен веществ, эмоциональную стабильность, аппетит и качество сна. Чтобы поднять настроение, повысить энергию и почувствовать радость жизни, полезно окружить себя теми цветами, которых не хватало зимой. Например, желтый цвет улучшает настроение, повышает коммуникативные навыки и концентрацию. Зеленый цвет успокаивает и помогает справиться с гнетущими мыслями и раздражительностью. Небесно-голубой цвет успокаивает и снижает аппетит. Оранжевый и розовый цвета придают энергию и смелость.

Однако использование темных и мрачных оттенков, таких как серый или черный, может ухудшить настроение и вызвать усталость. Белый цвет также не лучший выбор для борьбы с весенней хандрой, так как он может вызывать апатию и усталость. Важно помнить, что цветотерапия должна быть умеренной. Достаточно добавить цвет акцентами в свою жизнь, например, одеждой или аксессуарами. Важно выбирать те оттенки, которые подходят лично вам и не противоречат вашему стилю.

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