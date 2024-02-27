Психолог Волк объясняет, как цветотерапия помогает справиться с весенней хандрой

Однако использование темных и мрачных оттенков, таких как серый или черный, может ухудшить настроение и вызвать усталость. Белый цвет также не лучший выбор для борьбы с весенней хандрой, так как он может вызывать апатию и усталость. Важно помнить, что цветотерапия должна быть умеренной. Достаточно добавить цвет акцентами в свою жизнь, например, одеждой или аксессуарами. Важно выбирать те оттенки, которые подходят лично вам и не противоречат вашему стилю.