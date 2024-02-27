Психолог Волк объясняет, как цветотерапия помогает справиться с весенней хандрой

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Эксперт рекомендует использовать цветотерапию для борьбы с этим состоянием, пишет «Известия».
Цвет — это волны электромагнитного излучения разной длины, которые воздействуют на головной мозг, гипофиз и выработку гормонов. Это имеет влияние на обмен веществ, эмоциональную стабильность, аппетит и качество сна. Чтобы поднять настроение, повысить энергию и почувствовать радость жизни, полезно окружить себя теми цветами, которых не хватало зимой. Например, желтый цвет улучшает настроение, повышает коммуникативные навыки и концентрацию. Зеленый цвет успокаивает и помогает справиться с гнетущими мыслями и раздражительностью. Небесно-голубой цвет успокаивает и снижает аппетит. Оранжевый и розовый цвета придают энергию и смелость.
Однако использование темных и мрачных оттенков, таких как серый или черный, может ухудшить настроение и вызвать усталость. Белый цвет также не лучший выбор для борьбы с весенней хандрой, так как он может вызывать апатию и усталость. Важно помнить, что цветотерапия должна быть умеренной. Достаточно добавить цвет акцентами в свою жизнь, например, одеждой или аксессуарами. Важно выбирать те оттенки, которые подходят лично вам и не противоречат вашему стилю.