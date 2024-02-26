Из «Великолепного века» — в XXI: похожи ли звезды известного сериала на своих героинь

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Главная роль в теледраме досталась Мерьем Узерли, благодаря чему ее имя прогремело на весь мир. Но моральное и физическое состояние девушки оставляло желать лучшего, и в 2013 году она оставила проект. В 2014 году у нее родилась дочь Лара от предпринимателя Джана Атеша. В 2021 году у Лары появилась сестра Лили Кои, имя отца которой не афишируется. Мерьем продолжает сниматься в кино.
Пелин Карахан, исполнившая роль Михримах-султан, на момент съемок была замужем за тренером Эрдинчем Бекироглу. В 2013 году супруги расстались, а в 2014-м Пелин вновь вышла замуж, на этот раз за предпринимателя Бедри Гюнтая. У пары — двое сыновей.
Нур Феттахоглу (Махидевран-султан) — вне съемочной площадки мирная и жизнерадостная женщина. Она дважды была замужем, а сейчас самостоятельно воспитывает дочь Элису Гюзин от второго мужа, пишет newia.ru.
Небахат Чехре, сыгравшая интриганку Валиде-султан, в юности успела поработать моделью и сделать карьеру певицы. Актриса дважды разведена, детей у нее нет.
Сельма Эргеч, сыгравшая Хатидже, по профессии — медик. Однажды оказавшись на съемках, девушка уже не смогла покинуть мир кино. В 2015 году Сельма вышла замуж за издателя Джана Оза. Супруги воспитывают дочь Ясмин.
Актриса Мерве Болугур, исполнившая роль Нурбану-султан, дважды была замужем, но развелась. За Мерве закрепилась репутация скандалистки, любительницы откровенных фотосессий и недолговечных романов.