Из «Великолепного века» — в XXI: похожи ли звезды известного сериала на своих героинь

Главная роль в теледраме досталась Мерьем Узерли, благодаря чему ее имя прогремело на весь мир. Но моральное и физическое состояние девушки оставляло желать лучшего, и в 2013 году она оставила проект. В 2014 году у нее родилась дочь Лара от предпринимателя Джана Атеша. В 2021 году у Лары появилась сестра Лили Кои, имя отца которой не афишируется. Мерьем продолжает сниматься в кино.