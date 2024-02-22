Терапевт Якушкина рассказала о самых аллергенных продуктах

Доктор рассказала, что любой продукт может стать аллергенным, но не у всех людей проявляется аллергическая реакция. На это влияют различные факторы, такие как аллергенность продукта, состояние иммунной системы и наследственная предрасположенность. Также важно отметить, что некоторые продукты становятся менее аллергенными после тепловой обработки.