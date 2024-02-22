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Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Терапевт Якушкина рассказала о самых аллергенных продуктах

22 февраля 2024, 12:42
Врач-терапевт высшей категории «СМ-Клиника» Светлана Якушкина поделилась информацией о самых аллергенных продуктах. По словам доктора, пищевая аллергия чаще всего начинается ещё в детстве и может сопровождать человека на протяжении всей его жизни.

При контакте с аллергеном в организме происходит образование антител, что может вызывать различные симптомы, такие как головокружение, рвота, крапивница, кашель, отек горла, затруднение дыхания, приступы астмы и т.д, пишут «Известия».

Врач предупредила, что самой опасной аллергической реакцией является анафилактический шок, который может проявиться снижением давления и потерей сознания. Отсутствие незамедлительной медицинской помощи может иметь серьёзные последствия, вплоть до летального исхода.

Доктор рассказала, что любой продукт может стать аллергенным, но не у всех людей проявляется аллергическая реакция. На это влияют различные факторы, такие как аллергенность продукта, состояние иммунной системы и наследственная предрасположенность. Также важно отметить, что некоторые продукты становятся менее аллергенными после тепловой обработки.

Все аллергенные продукты можно условно разделить на три группы в зависимости от степени аллергенности, подчеркнула Якушкина.

«Самыми сильными аллергенами являются коровье молоко и молочные продукты, которые содержат около 20 разных белков; рыба и морепродукты (стоит отметить, что речная рыба менее аллергенна, чем морская, и термическая обработка морепродуктов не снижает их аллергенность); яйца (главным образом, белок, иногда желток). Менее аллергенными являются перепелиные яйца. Для снижения аллергенности рекомендуется варить яйца около полчаса», — дала советы доктор.

Специалист также обратила внимание на то, что некоторые вакцины содержат куриный белок, поэтому при вакцинации необходимо предупредить врача о наличии аллергии на данный белок. Кроме того, к категории сильных аллергенов относятся также орехи, грибы, мед, куриное мясо, цитрусовые фрукты, виноград, гранат, экзотические фрукты, красные ягоды, овощи желтого и красного цвета, шоколад, кофе, какао и зерновые продукты.

Врач подчеркнула, что для определения аллергии на определённый продукт стоит обратиться к аллергологу-иммунологу и пройти необходимые анализы.

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