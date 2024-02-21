Медицинская точка зрения: как алкоголь воздействует на организм

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Доктор Тимур Асанов рассказал о том, что мы еще не знаем о вреде крепких напитков для нашего организма, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Оказывается, алкоголь негативно влияет на мозг и вызывает различные проблемы с мышлением. Постоянное употребление спиртных напитков может привести к ухудшению интеллекта гораздо раньше, чем другие проблемы со здоровьем, такие как нарушение обмена веществ или снижение иммунитета.
Даже два бокала вина вечером в выходные дни с друзьями могут снизить нашу интеллектуальную способность на 20%, объяснил доктор Асанов.
Алкоголь также негативно влияет на мозг, вызывая боли в голове после выпивки. Мозг содержит больше капилляров и нервных клеток, чем другие органы, и все они страдают от алкогольного опьянения. Кроме того, окисление алкоголя в мозговых клетках происходит намного медленнее, чем в клетках печени, поэтому употребление алкоголя может привести к умственной отсталости задолго до появления цирроза.
Длительное употребление алкоголя не только разрушает нервную систему, но также может быть причиной различных психических заболеваний, таких как шизофрения и биполярное расстройство, отметил эксперт.
Асанов также указал на то, что существует форма эпилепсии, которую вызывает исключительно алкоголь.