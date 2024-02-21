Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:10

Published Сегодня, 06:10

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Медицинская точка зрения: как алкоголь воздействует на организм

21 февраля 2024, 06:10
20 февраля люди, которые интересуются алкоголем, отмечают День профессионального алкоголика. Кто-то это делает в шутку, а кто-то серьезно.

Доктор Тимур Асанов рассказал о том, что мы еще не знаем о вреде крепких напитков для нашего организма, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Оказывается, алкоголь негативно влияет на мозг и вызывает различные проблемы с мышлением. Постоянное употребление спиртных напитков может привести к ухудшению интеллекта гораздо раньше, чем другие проблемы со здоровьем, такие как нарушение обмена веществ или снижение иммунитета.

Даже два бокала вина вечером в выходные дни с друзьями могут снизить нашу интеллектуальную способность на 20%, объяснил доктор Асанов.

Алкоголь также негативно влияет на мозг, вызывая боли в голове после выпивки. Мозг содержит больше капилляров и нервных клеток, чем другие органы, и все они страдают от алкогольного опьянения. Кроме того, окисление алкоголя в мозговых клетках происходит намного медленнее, чем в клетках печени, поэтому употребление алкоголя может привести к умственной отсталости задолго до появления цирроза.

Длительное употребление алкоголя не только разрушает нервную систему, но также может быть причиной различных психических заболеваний, таких как шизофрения и биполярное расстройство, отметил эксперт.

Асанов также указал на то, что существует форма эпилепсии, которую вызывает исключительно алкоголь.

Подпишитесь
Снова без шествия и песен. В Омске отменили парад в честь 23 февраля
Вчера, 04:01
Сменил Здановича. Евгений Баньковский возглавил омский департамент спорта
Сегодня, 04:59
Дубль Юрчо и нервный третий период. «Авангард» обыграл «Автомобилист» со счетом 4:2
Вчера, 15:49
Зарплаты до 270 тысяч. На оборонные заводы Омска требуются больше 1300 человек
Сегодня, 05:49
Виноват дефицит водителей. Как решают проблемы с общественным транспортом в Омске
Сегодня, 02:00
Сначала в интернете: Омский горсовет изменил порядок публикации законодательных актов
Сегодня, 04:46