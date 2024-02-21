Медицинская точка зрения: как алкоголь воздействует на организм

Алкоголь также негативно влияет на мозг, вызывая боли в голове после выпивки. Мозг содержит больше капилляров и нервных клеток, чем другие органы, и все они страдают от алкогольного опьянения. Кроме того, окисление алкоголя в мозговых клетках происходит намного медленнее, чем в клетках печени, поэтому употребление алкоголя может привести к умственной отсталости задолго до появления цирроза.