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Published Сегодня, 14:31

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Updated Сегодня, 14:41

Правильное освещение — ключ к профессиональной съемке на телефон, говорит эксперт

13 февраля 2024, 14:31
Александра Полэр, специалист по созданию контента и руководитель продакшна «Po.SCRIPTU», поделилась пятью советами, которые помогут сделать видео на телефоне профессиональным.

Первый совет заключается в выборе яркого и равномерного освещения. Это позволит избежать теней и сделает фото более четким и красочным. Светлый день или даже простое искусственное освещение хорошо повлияют на ваши кадры, пишут «Известия».

Второй совет — использование стабилизации изображения. Для предотвращения размытости рекомендуется держать телефон обеими руками или использовать специальный стабилизатор. Таким образом, вы сможете сохранить изображение в четком и устойчивом состоянии.

Третий секрет заключается в выборе правильного заднего плана для вашего кадра. Избегайте беспорядка и выбирайте простые фоны, чтобы не отвлекать внимание от основного объекта.

Четвертый секрет связан с игрой ракурсами и рамками. Вы можете создавать интересные и гармоничные композиции, следуя правилу третей. Размещайте объекты на пересечениях или вдоль линий воображаемой сетки, разделяющей кадр на девять частей.

Пятый секрет — использование приложений для монтажа и цветокоррекции. Цветокоррекция играет важную роль в создании завершенного вида вашего видео. Приложения помогут вам экспериментировать с монтажем и коррекцией цвета.

Следуя этим пятью советами, вы сможете сделать свои видео на телефоне профессиональными и запоминающимися.

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