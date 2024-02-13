Общественный государственный Wi-Fi безопасен, говорит эксперт Дворянский

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
По словам специалиста, компании и провайдеры, предоставляющие Wi-Fi в общественных местах, не уделяют достаточного внимания защите данных. Из-за этого подключение к такой сети может быть доступным для всех, а ее взломать — простым делом. Кроме того, отсутствуют данные о типе используемого шифрования и о трафике, пишут «Известия».
Если все же приходится пользоваться такой «сомнительной сетью», эксперт рекомендует не вводить свои личные данные при авторизации и не передавать туда информацию из документов.
Кроме того, Дворянский предупреждает о том, что не следует открывать финансовые, банковские или социальные приложения при подключении к такой сети, чтобы не подвергнуть свои данные риску. Он также отмечает, что мошенники могут получить доступ к вашим логинам и паролям через мобильное банковское приложение, если будут грамотно подготовлены.
Однако, по мнению эксперта, общественные государственные Wi-Fi сети, такие как те, что доступны в метро, на остановках, в общественном транспорте и государственных учреждениях, не представляют опасности. Технические меры безопасности в таких сетях реализованы на самом высоком уровне.