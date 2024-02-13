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Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Общественный государственный Wi-Fi безопасен, говорит эксперт Дворянский

13 февраля 2024, 14:32
Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский предупредил о рисках использования Wi-Fi в общественных местах, таких как кафе, магазины и ТЦ, из-за недостаточной безопасности шифрования.

По словам специалиста, компании и провайдеры, предоставляющие Wi-Fi в общественных местах, не уделяют достаточного внимания защите данных. Из-за этого подключение к такой сети может быть доступным для всех, а ее взломать — простым делом. Кроме того, отсутствуют данные о типе используемого шифрования и о трафике, пишут «Известия».

Если все же приходится пользоваться такой «сомнительной сетью», эксперт рекомендует не вводить свои личные данные при авторизации и не передавать туда информацию из документов.

Кроме того, Дворянский предупреждает о том, что не следует открывать финансовые, банковские или социальные приложения при подключении к такой сети, чтобы не подвергнуть свои данные риску. Он также отмечает, что мошенники могут получить доступ к вашим логинам и паролям через мобильное банковское приложение, если будут грамотно подготовлены.

Однако, по мнению эксперта, общественные государственные Wi-Fi сети, такие как те, что доступны в метро, на остановках, в общественном транспорте и государственных учреждениях, не представляют опасности. Технические меры безопасности в таких сетях реализованы на самом высоком уровне.

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