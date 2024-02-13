Общественный государственный Wi-Fi безопасен, говорит эксперт Дворянский

Кроме того, Дворянский предупреждает о том, что не следует открывать финансовые, банковские или социальные приложения при подключении к такой сети, чтобы не подвергнуть свои данные риску. Он также отмечает, что мошенники могут получить доступ к вашим логинам и паролям через мобильное банковское приложение, если будут грамотно подготовлены.