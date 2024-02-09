«Новые люди» помогут остановить вырубку деревьев в Омской области

«Наша цель — сделать процесс работы с зелёными насаждениями чётко регламентированным, понятным и прозрачным. Это поможет остановить бардак, творящийся в нашем регионе с деревьями и кустарниками. Мы учли замечания профильных специалистов и общественности. Теперь в проекте закона прописан обязательный уход за деревьями после посадки. Кроме того, усилено участие экспертов-экологов в области охраны насаждений. В законопроекте чётко обозначен принцип информационной открытости. Деятельность зелёная комиссии должна быть прозрачной для омичей. В её работе смогут принимать участие не только сотрудники администрации, но все желающие», — рассказал руководитель фракции «Новые люди» в Заксобрании, один из авторов законопроекта Илья Смирнов.