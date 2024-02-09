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«Новые люди» помогут остановить вырубку деревьев в Омской области

«Новые люди» помогут остановить вырубку деревьев в Омской области

9 февраля 2024, 06:58
Фото: пресс-служба партии «Новые люди»
Вырубать деревья в Омской области станет сложнее, а местные власти будут обязаны не только высаживать растения, но и ухаживать за ними. Все эти положения содержатся в законопроекте, который подготовила фракция «Новые люди» в Омском Заксобрании. Теперь его рассмотрит профильный комитет.

Работа над документом шла полгода. За это время депутаты от «Новых людей» встретились с экологами, учёными и профильными сотрудниками городской и областной администраций. Во время итогового круглого стола по проблеме вырубки деревьев эксперты внесли свои дополнения в законопроект.

«Наша цель — сделать процесс работы с зелёными насаждениями чётко регламентированным, понятным и прозрачным. Это поможет остановить бардак, творящийся в нашем регионе с деревьями и кустарниками. Мы учли замечания профильных специалистов и общественности. Теперь в проекте закона прописан обязательный уход за деревьями после посадки. Кроме того, усилено участие экспертов-экологов в области охраны насаждений. В законопроекте чётко обозначен принцип информационной открытости. Деятельность зелёная комиссии должна быть прозрачной для омичей. В её работе смогут принимать участие не только сотрудники администрации, но все желающие», — рассказал руководитель фракции «Новые люди» в Заксобрании, один из авторов законопроекта Илья Смирнов.

Соавторами доработанной версии документа выступили кандидат юридических наук, член партии «Новые люди» Юрий Лавров; председатель омского отделения Всероссийского общества охраны природы Анатолий Соловьёв; кандидат биологических наук Михаил Григорьев и ведущий аналитик ИТП «Град» Валерия Маркова.

Комитет Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и экологии рассмотрит законопроект уже на следующей неделе. В это же время «Новые люди» проведут массовый опрос жителей Омска, чтобы выяснить отношение людей к вырубкам деревьев. В дальнейшем результаты исследования станут аргументом для принятия нового закона.

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