«Новые люди» помогут остановить вырубку деревьев в Омской области

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Работа над документом шла полгода. За это время депутаты от «Новых людей» встретились с экологами, учёными и профильными сотрудниками городской и областной администраций. Во время итогового круглого стола по проблеме вырубки деревьев эксперты внесли свои дополнения в законопроект.
«Наша цель — сделать процесс работы с зелёными насаждениями чётко регламентированным, понятным и прозрачным. Это поможет остановить бардак, творящийся в нашем регионе с деревьями и кустарниками. Мы учли замечания профильных специалистов и общественности. Теперь в проекте закона прописан обязательный уход за деревьями после посадки. Кроме того, усилено участие экспертов-экологов в области охраны насаждений. В законопроекте чётко обозначен принцип информационной открытости. Деятельность зелёная комиссии должна быть прозрачной для омичей. В её работе смогут принимать участие не только сотрудники администрации, но все желающие», — рассказал руководитель фракции «Новые люди» в Заксобрании, один из авторов законопроекта Илья Смирнов.
Соавторами доработанной версии документа выступили кандидат юридических наук, член партии «Новые люди» Юрий Лавров; председатель омского отделения Всероссийского общества охраны природы Анатолий Соловьёв; кандидат биологических наук Михаил Григорьев и ведущий аналитик ИТП «Град» Валерия Маркова.
Комитет Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и экологии рассмотрит законопроект уже на следующей неделе. В это же время «Новые люди» проведут массовый опрос жителей Омска, чтобы выяснить отношение людей к вырубкам деревьев. В дальнейшем результаты исследования станут аргументом для принятия нового закона.