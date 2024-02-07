ФОМС и фонд «Круг добра» заявили о подписании соглашения о сотрудничестве

Соглашение включает в себя сотрудничество по информированию семей о возможностях фонда «Круг добра» в качестве дополнительного ресурса для организации и финансирования помощи детям. Кроме того, оно предусматривает сотрудничество в области правового регулирования вопросов, связанных с обязательным медицинским страхованием детей, страдающих тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, и организацию совместных мероприятий для семей, представителей органов исполнительной власти и медицинских организаций.