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ФОМС и фонд «Круг добра» заявили о подписании соглашения о сотрудничестве

ФОМС и фонд «Круг добра» заявили о подписании соглашения о сотрудничестве

7 февраля 2024, 10:00
Фото: пресс-служба ФОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и фонд помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями «Круг добра» заключили партнерское соглашение, направленное на укрепление сотрудничества.

Основной целью данного соглашения является расширение совместной работы в области защиты прав детей, страдающих тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, включая редкие (орфанные), заболеваниями, в сфере здравоохранения. Стороны выражают готовность поддерживать инициативы, направленные на улучшение медицинской помощи детям, страдающим серьезными заболеваниями, пишут РИА Новости.

Соглашение включает в себя сотрудничество по информированию семей о возможностях фонда «Круг добра» в качестве дополнительного ресурса для организации и финансирования помощи детям. Кроме того, оно предусматривает сотрудничество в области правового регулирования вопросов, связанных с обязательным медицинским страхованием детей, страдающих тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, и организацию совместных мероприятий для семей, представителей органов исполнительной власти и медицинских организаций.

Председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин подчеркнул, что эффективность совместной работы ФОМС и фонда «Круг добра» напрямую влияет на выявление пациентов, их маршрутизацию, качество обращений, а следовательно, и на оперативность предоставления необходимых препаратов и помощи детям, страдающим тяжелыми заболеваниями.

Он также отметил, что с 2023 года в программу госгарантий бесплатной медпомощи включен расширенный неонатальный скрининг — исследование на наличие 36 генетических орфанных заболеваний и их групп у новорожденных.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2024 году Года семьи, а правительство утвердило план мероприятий, в том числе и по охране здоровья граждан репродуктивного возраста и семей с детьми.

Напомним, что возможности программы госгарантий бесплатной медпомощи на 2024 год были расширены. В частности, были увеличены нормативы объема по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) на 27,1% по сравнению с прошлым годом.

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