ФОМС и фонд «Круг добра» заявили о подписании соглашения о сотрудничестве

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Основной целью данного соглашения является расширение совместной работы в области защиты прав детей, страдающих тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, включая редкие (орфанные), заболеваниями, в сфере здравоохранения. Стороны выражают готовность поддерживать инициативы, направленные на улучшение медицинской помощи детям, страдающим серьезными заболеваниями, пишут РИА Новости.
Соглашение включает в себя сотрудничество по информированию семей о возможностях фонда «Круг добра» в качестве дополнительного ресурса для организации и финансирования помощи детям. Кроме того, оно предусматривает сотрудничество в области правового регулирования вопросов, связанных с обязательным медицинским страхованием детей, страдающих тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, и организацию совместных мероприятий для семей, представителей органов исполнительной власти и медицинских организаций.
Председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин подчеркнул, что эффективность совместной работы ФОМС и фонда «Круг добра» напрямую влияет на выявление пациентов, их маршрутизацию, качество обращений, а следовательно, и на оперативность предоставления необходимых препаратов и помощи детям, страдающим тяжелыми заболеваниями.
Он также отметил, что с 2023 года в программу госгарантий бесплатной медпомощи включен расширенный неонатальный скрининг — исследование на наличие 36 генетических орфанных заболеваний и их групп у новорожденных.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2024 году Года семьи, а правительство утвердило план мероприятий, в том числе и по охране здоровья граждан репродуктивного возраста и семей с детьми.
Напомним, что возможности программы госгарантий бесплатной медпомощи на 2024 год были расширены. В частности, были увеличены нормативы объема по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) на 27,1% по сравнению с прошлым годом.