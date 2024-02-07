Белоусов: Использовано 4 млн продуктов платформы МСП. РФ за два года

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Такие данные были представлены первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым.
Белоусов отметил, что платформа МСП.РФ стала популярным инструментом взаимодействия между малым и средним бизнесом и государством, включая получение мер поддержки. На платформе уже зарегистрировано 670 тысяч человек.
Одним из важных достижений платформы является переход от заявительного подхода к адресному подбору мер поддержки и услуг. Это означает, что платформа сама подбирает релевантные меры поддержки для предпринимателей и указывает на проблемы, которые могут помешать их получению, передает ria.ru.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич пояснил, что основой адресного подбора мер является цифровой профиль, данные которого уже использовались более 150 тысяч раз для получения услуг и мер поддержки через цифровую платформу. Более 14 тысяч предпринимателей воспользовались функционалом профиля. Он также отметил, что все IT-продукты платформы постоянно улучшаются с помощью обратной связи от бизнеса, включая результаты ежегодного тестирования сервисов с участием пользователей.
Отмечается, что в 2023 году число самозанятых пользователей МСП.РФ увеличилось в два раза, а число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выросло более чем на 70%. Предприниматели, занимающиеся торговлей, продолжают проявлять наибольший интерес к цифровой платформе. Бизнес из обрабатывающих производств занял второе место, привлекая в 1,7 раза больше представителей на МСП.РФ.
Также за прошлый год количество пользователей платформы из сфер строительства, транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса, общепита, сельского хозяйства и медицины увеличилось вдвое.
Бизнесу из всех 89 регионов доступно более тысячи региональных мер поддержки и более 30 сервисов на платформе МСП.РФ.