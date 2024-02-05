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Posted Сегодня, 04:17

Published Сегодня, 04:17

Modified Сегодня, 04:19

Updated Сегодня, 04:19

Экономист раскрыла риски инвестиций в украшения

5 февраля 2024, 04:17
В период экономических кризисов многие прибегают к покупке золота, считая его надежной инвестицией. Однако экономист Наталья Проданова объясняет, что покупка украшений и инвестиции в золото — это не одно и то же.

По словам эксперта, инвестирование в ювелирные украшения может быть очень рискованным делом. Не все изделия способны увеличить свою стоимость со временем, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Купив украшение однажды, вы уже не сможете продать его по цене, которую заплатили за него. Даже если мировые цены на золото растут, продать украшение в ломбарде или скупке может оказаться невыгодным и окупить ранее произведенные затраты будет сложно.

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