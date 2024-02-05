Экономист раскрыла риски инвестиций в украшения

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
По словам эксперта, инвестирование в ювелирные украшения может быть очень рискованным делом. Не все изделия способны увеличить свою стоимость со временем, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Купив украшение однажды, вы уже не сможете продать его по цене, которую заплатили за него. Даже если мировые цены на золото растут, продать украшение в ломбарде или скупке может оказаться невыгодным и окупить ранее произведенные затраты будет сложно.