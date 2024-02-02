Врач рассказала о причинах возникновения грыжи пищевода

Причинами возникновения грыжи могут быть возрастные изменения тканей, которые слабят связки и мышцы, удерживающие пищевод в правильном положении. У людей старше 50 лет риск развития грыжи повышен, рассказала эксперт. Кроме того, грыжа может развиться у людей с астеническим типом телосложения, у тех, кто не занимается спортом, а также при сопутствующих заболеваниях, связанных с ослаблением структуры соединительной ткани.