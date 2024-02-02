Врач рассказала о причинах возникновения грыжи пищевода

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Обычно эти органы находятся ниже диафрагмы. Грыжа может затронуть абдоминальную часть пищевода, кардиальную часть желудка, дно желудка или даже петли кишечника, рассказала врач-гастроэнтеролог Милана Халиль в интервью RuNews24.Ru.
Причинами возникновения грыжи могут быть возрастные изменения тканей, которые слабят связки и мышцы, удерживающие пищевод в правильном положении. У людей старше 50 лет риск развития грыжи повышен, рассказала эксперт. Кроме того, грыжа может развиться у людей с астеническим типом телосложения, у тех, кто не занимается спортом, а также при сопутствующих заболеваниях, связанных с ослаблением структуры соединительной ткани.
Повышение внутрибрюшного давления также может способствовать возникновению грыжи, рассказала врач. Это может произойти во время беременности, при крайней степени ожирения, при частом рвоте, длительном кашле или тяжелых физических нагрузках. Грыжа также может развиться из-за укорочения или деформации пищевода вследствие термических или химических ожогов, а также рефлюкс-эзофагита.