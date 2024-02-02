Арт-токены на фрески школы Рафаэля нашли покупателей за границей

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Это пилотный проект по выпуску токенов на произведения искусства, который был запущен в конце прошлого года в рамках совместной инициативы «Интерроса», платформы «Атомайз» и Эрмитажа.
Это первые NFT-токены в России, которые выпущены в соответствии с федеральным законом «О цифровых финансовых активах», который вступил в силу в 2021 году. В среде художников их назвали «арт-токены». Этот инструмент предоставляет инвесторам права на денежное требование и пользование объектом интеллектуальной собственности. За счет него собственники могут внести свой вклад в сохранение культурного наследия, пишут РИА Новости.
Руководитель Эрмитажа Михаил Пиотровский объясняет, что арт-токен представляет собой новый вид художественной публикации — цифровую репродукцию. Он закрепляет права использования предмета искусства только за приобретателем и музеем, а также фиксирует уникальное состояние картины во время реставрации. По словам Пиотровского, владельцы смогут увидеть срез с процесса реставрации картины, что раньше не было доступно.
В рамках пилотного проекта «Интерроса» были токенизированы три фрески школы Рафаэля из собрания Эрмитажа: «Венера и Амур на дельфинах», «Венера и Адонис» и «Венера, вынимающая занозу». Каждая фреска состоит из 20 токенов, которые можно было приобрести в виде единого лота или выбрать отдельные элементы на платформе «Атомайз».
Токены на первую фреску были распроданы сразу после презентации проекта на Восточном экономическом форуме. Их приобрели частные покупатели из России. Вторую фреску выкупил глава «Интерроса» Владимир Потанин и передал в дар Эрмитажу, а третью полностью выкупили коллекционеры из южнокорейской арт-группы FLUR DYC.
Более 4,5 миллиона рублей, полученные от проекта, Эрмитаж направит на реставрацию картины «Венера и Амур» Лукаса Кранаха Старшего.
Выпуск арт-токенов поддержал заведующий кафедрой истории искусств и гуманитарных наук РГПХУ им. С. Г. Строганова Кирилл Гаврилин. Он подчеркнул, что инструмент может быть эффективен для вовлечения населения в поддержку культурного наследия страны.