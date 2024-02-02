Арт-токены на фрески школы Рафаэля нашли покупателей за границей

Это первые NFT-токены в России, которые выпущены в соответствии с федеральным законом «О цифровых финансовых активах», который вступил в силу в 2021 году. В среде художников их назвали «арт-токены». Этот инструмент предоставляет инвесторам права на денежное требование и пользование объектом интеллектуальной собственности. За счет него собственники могут внести свой вклад в сохранение культурного наследия, пишут РИА Новости.