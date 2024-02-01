Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Ледяной дождь наблюдается в Москве

1 февраля 2024, 06:40
Утром в четверг 1 февраля в Москве на Балчуге начался ледяной дождь. Об этом информирует ведущий эксперт центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В нескольких городах Подмосковья, по словам синоптика, наблюдается гололед. Речь идет о Шереметьево, Остафьево, Коломне, Внуково и Домодедово. Метеоролог объясняет, что из-за таяния наледь скоро исчезнет, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Гололедица также присутствует в Ивановской, Тверской, Архангельской и Владимирской областях, а также в республиках Карелия, Удмуртия и Коми, и в Пермском крае.

Синоптик призывает жителей этих регионов быть осторожными и внимательными на улице.

По данным Гидрометцентра России, в первый день февраля в столичном регионе ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега.

Температура воздуха в Москве будет колебаться от одного до трех градусов тепла, а в Подмосковье — от одного до четырех градусов тепла.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит около семисот тридцати девяти миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Леонид Старков сообщил, что на этой неделе температура воздуха в Московском регионе будет выше средней климатической нормы примерно на семь градусов.

Подпишитесь
В Омске появился «региональный экологический оператор» с гендиректором из Донецка
Сегодня, 05:49
Опасные соседи. Новосибирск стал самым криминальным городом России
31 января, 10:45
В «Авангарде» рассказали, почему не играет вратарь Хомченко
Сегодня, 06:42
Как у Путина в декларации. В Омске за 650 тысяч продают ГАЗ-21 бело-синего цвета
Сегодня, 06:06
Где чаще насилуют и убивают. Какой округ Омска был самым опасным в 2023 году
Сегодня, 02:01
Переедет частично. В Омске на Гагарина хотят оставить поликлинику военного госпиталя
Сегодня, 03:48