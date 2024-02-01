Ледяной дождь наблюдается в Москве

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:42
В нескольких городах Подмосковья, по словам синоптика, наблюдается гололед. Речь идет о Шереметьево, Остафьево, Коломне, Внуково и Домодедово. Метеоролог объясняет, что из-за таяния наледь скоро исчезнет, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Гололедица также присутствует в Ивановской, Тверской, Архангельской и Владимирской областях, а также в республиках Карелия, Удмуртия и Коми, и в Пермском крае.
Синоптик призывает жителей этих регионов быть осторожными и внимательными на улице.
По данным Гидрометцентра России, в первый день февраля в столичном регионе ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега.
Температура воздуха в Москве будет колебаться от одного до трех градусов тепла, а в Подмосковье — от одного до четырех градусов тепла.
Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит около семисот тридцати девяти миллиметров ртутного столба.
Ранее синоптик Леонид Старков сообщил, что на этой неделе температура воздуха в Московском регионе будет выше средней климатической нормы примерно на семь градусов.