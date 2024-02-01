Банки ищут решение для сохранения низкого процента для населения

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Экономист Андрей Бархота отметил, что если на 1 июля прошлого года годовые темпы роста кредитного портфеля составляли 23%, то к 1 декабря 2023 года этот показатель вырос до 29%, пишет издание 56orb.ru.
Крупные банки принялись бороться за низкие ставки для заемщиков, удерживая их на уровне, установленном постановлением о льготной ипотеке. Ключевая ставка по-прежнему осталась высокой, и пока не было никаких предпосылок для сокращения разрыва между рыночными и льготными ставками. В ответ на такие условия кредитные организации начали вводить комиссии для застройщиков, продававших жилье по льготной ипотеке. Банкиры ссылаются на убыточность программы в условиях высоких рыночных ставок на жилищные кредиты, а застройщики ведут борьбу против кредитно-финансовых учреждений: Федеральная антимонопольная служба уже проводит проверки нескольких банков из-за подобных условий. В итоге такой борьбы рынок ипотеки в России может просто не восстановиться после таких ударов.
Сергей Гордейко, главный эксперт «Русипотеки», отметил, что по всем выданным кредитам правительство выплачивает компенсацию, и эта компенсация рассчитывается на основе ключевой ставки, ставки по программе и дополнительного коэффициента.
«Компенсация равна ключевой ставке плюс 1,5% и минус ставка по программе. Вначале было 2,5%, потом — 2%, теперь — 1,5%. По расчетам Минфина, этой компенсации должно хватать для сохранения рентабельности», — говорит эксперт.
Однако банку необходимо в эти расчеты заложить еще и основные риски: дефолты и просрочку. Причем закладывается все это не на статичных условиях, а в динамике. Сам Банк России не дает никаких долгосрочных прогнозов по ставке.
Кроме того, Банк России ужесточает требования к выдаче кредитов по первоначальному взносу и предельной долговой нагрузке (ПДН). С введением ограничений на этапе выдачи кредитов регулятор надеется улучшить состояние кредитного портфеля.
На данный момент ЦБ настаивает на запрете выплат по всем программам субсидирования ипотеки с показателем долговой нагрузки заемщика, превышающим 50%. Ограничения наиболее жесткие Банк России ввел по кредитам с ПДН от 50% до 80%, а особенно для тех, у кого ПДН превышает 80%.
Эксперты отмечают, что таким образом регулятор практически оставляет возможность покупки квартиры в ипотеку только для тех граждан, у которых доход значительно выше среднего, в то время как бедные слои населения лишаются такой возможности. Стоит отметить, что, по статистике, даже самая закредитованная часть населения стабильно платит по кредитам на квартиру.