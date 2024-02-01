Банки ищут решение для сохранения низкого процента для населения

Крупные банки принялись бороться за низкие ставки для заемщиков, удерживая их на уровне, установленном постановлением о льготной ипотеке. Ключевая ставка по-прежнему осталась высокой, и пока не было никаких предпосылок для сокращения разрыва между рыночными и льготными ставками. В ответ на такие условия кредитные организации начали вводить комиссии для застройщиков, продававших жилье по льготной ипотеке. Банкиры ссылаются на убыточность программы в условиях высоких рыночных ставок на жилищные кредиты, а застройщики ведут борьбу против кредитно-финансовых учреждений: Федеральная антимонопольная служба уже проводит проверки нескольких банков из-за подобных условий. В итоге такой борьбы рынок ипотеки в России может просто не восстановиться после таких ударов.