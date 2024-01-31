Юрист рассказал, как оформить на себя незарегистрированную дачу и гараж

Также он напомнил, о таких понятиях как «дачная амнистия» и «гаражная амнистия». В основе механизма их реализации лежит упрощенный порядок регистрации прав на жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи на садовых участках без получения разрешения на строительство. Для этого достаточно направить в Росреестр заявление и технический паспорт объекта, составленный кадастровым инженером.