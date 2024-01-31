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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Юрист рассказал, как оформить на себя незарегистрированную дачу и гараж

31 января 2024, 14:23
Для правильного узаконивания садового домика или гаража необходимо подготовить документы, подтверждающие право собственности на эти объекты, заявил юрист Дмитрий Желнин.

По его словам, первым делом, с пакетом документов необходимо посетить Росреестр. Кроме того, эксперт указал, что может понадобиться получение разрешения на возведение или ввод объекта в эксплуатацию, если ранее это не было сделано, пишет NEWS.ru.

Также он напомнил, о таких понятиях как «дачная амнистия» и «гаражная амнистия». В основе механизма их реализации лежит упрощенный порядок регистрации прав на жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи на садовых участках без получения разрешения на строительство. Для этого достаточно направить в Росреестр заявление и технический паспорт объекта, составленный кадастровым инженером.

«Амнистия» значительно сокращает количество требуемых документов и упрощает процедуру, делая ее доступной для широкого круга собственников», — резюмировал эксперт.

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