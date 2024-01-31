Юрист рассказал, как оформить на себя незарегистрированную дачу и гараж

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
По его словам, первым делом, с пакетом документов необходимо посетить Росреестр. Кроме того, эксперт указал, что может понадобиться получение разрешения на возведение или ввод объекта в эксплуатацию, если ранее это не было сделано, пишет NEWS.ru.
Также он напомнил, о таких понятиях как «дачная амнистия» и «гаражная амнистия». В основе механизма их реализации лежит упрощенный порядок регистрации прав на жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи на садовых участках без получения разрешения на строительство. Для этого достаточно направить в Росреестр заявление и технический паспорт объекта, составленный кадастровым инженером.
«Амнистия» значительно сокращает количество требуемых документов и упрощает процедуру, делая ее доступной для широкого круга собственников», — резюмировал эксперт.