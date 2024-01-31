Центробанк: еще17 банков готовятся подключиться к пилоту по цифровому рублю

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Эти организации уже заключили договор с Банком России о своем участии в платформе цифрового рубля и в настоящее время настраивают свои системы для вступления в пилотный проект при его расширении.
Среди участников можно назвать Тинькофф Банк, Сбербанк России, Россельхозбанк и другие кредитные организации, пишет RT.
На данный момент в тестировании операций участвуют 13 банков и около 600 граждан.
Ранее Ольга Скоробогатова, первый зампред Банка России, сообщила, что к 2024 году около 30 российских банков будут задействованы в пилотном проекте по цифровому рублю.