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Центробанк: еще17 банков готовятся подключиться к пилоту по цифровому рублю

Центробанк: еще17 банков готовятся подключиться к пилоту по цифровому рублю

31 января 2024, 08:09
Фото: Изображение Midjourney
Согласно информации предоставленной Центробанком России, еще 17 банков выразили готовность присоединиться к пилотному проекту по цифровому рублю.

Эти организации уже заключили договор с Банком России о своем участии в платформе цифрового рубля и в настоящее время настраивают свои системы для вступления в пилотный проект при его расширении.

Среди участников можно назвать Тинькофф Банк, Сбербанк России, Россельхозбанк и другие кредитные организации, пишет RT.

На данный момент в тестировании операций участвуют 13 банков и около 600 граждан.

Ранее Ольга Скоробогатова, первый зампред Банка России, сообщила, что к 2024 году около 30 российских банков будут задействованы в пилотном проекте по цифровому рублю.

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