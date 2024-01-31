Полиция обнаружила нелегальную криптоферму в Иркутской области

Согласно информации ведомства, во время рейда энергетики заметили незавершенное частное жилище, которое было незаконно подключено к электросетям. Кроме того, на участке стоял громоздкий металлический контейнер, что является характерным признаком работы оборудования для майнинга криптовалюты, пишет sibdepo.ru