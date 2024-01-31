Полиция обнаружила нелегальную криптоферму в Иркутской области

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Согласно информации ведомства, во время рейда энергетики заметили незавершенное частное жилище, которое было незаконно подключено к электросетям. Кроме того, на участке стоял громоздкий металлический контейнер, что является характерным признаком работы оборудования для майнинга криптовалюты, пишет sibdepo.ru
Полицейские обнаружили внутри контейнера 14 единиц специального оборудования для добычи криптовалюты. Ущерб, причиненный электросетевой компании, оценивается примерно в два миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».