МИД Израиля: Бортник* — единственный участник «БИ-2» без двойного гражданства

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
У остальных семерых участников группы есть гражданство Израиля, а также паспорта Австралии и США. Представитель ведомства отказался комментировать, предпринимаются ли усилия по возвращению остальных музыкантов в Израиль, которые сейчас находятся в иммиграционном центре в Таиланде, пишет ridus.ru
Согласно высказыванию депутата Госдумы Лугового, возможно, что в случае депортации группы «Би-2» из Таиланда в Россию, против музыкантов могут быть заведены уголовные дела за поддержку терроризма.
*— Егор Бортник признан иноагентом