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МИД Израиля: Бортник* — единственный участник «БИ-2» без двойного гражданства

31 января 2024, 11:26
По словам Лиора Хайята, представителя МИД Израиля, только Егор Бортник из музыкальной группы «Би-2» удалось вывезти из Таиланда, так как он единственный участник коллектива, который имеет только гражданство Израиля, без наличия другого гражданства.

У остальных семерых участников группы есть гражданство Израиля, а также паспорта Австралии и США. Представитель ведомства отказался комментировать, предпринимаются ли усилия по возвращению остальных музыкантов в Израиль, которые сейчас находятся в иммиграционном центре в Таиланде, пишет ridus.ru

Согласно высказыванию депутата Госдумы Лугового, возможно, что в случае депортации группы «Би-2» из Таиланда в Россию, против музыкантов могут быть заведены уголовные дела за поддержку терроризма.

*— Егор Бортник признан иноагентом

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