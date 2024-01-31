МИД Израиля: Бортник* — единственный участник «БИ-2» без двойного гражданства

У остальных семерых участников группы есть гражданство Израиля, а также паспорта Австралии и США. Представитель ведомства отказался комментировать, предпринимаются ли усилия по возвращению остальных музыкантов в Израиль, которые сейчас находятся в иммиграционном центре в Таиланде, пишет ridus.ru