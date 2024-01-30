Набиуллина отметила важность признания рейтингов для взаимной торговли и инвестиций

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:14
Она отметила, что взаимное признание рейтингов имеет большое значение для развития торговли и инвестиций между странами, сообщает RT.
Второй вопрос, который Россия намерена обсудить в БРИКС, — это борьба с отмыванием сомнительных доходов. В Москве уже есть опыт создания платформы «Знай своего клиента» в этой сфере.
Набиуллина отметила, что хотелось бы изучить возможность разработки общих платформенных решений в этой области на уровне БРИКС. Это позволило бы упростить сотрудничество между компаниями наших стран.