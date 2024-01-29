Жители Кузбасса попали под угрозу экологической опасности из-за местного бизнесмена

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Мужчина арендовал у местных властей участок для строительства гаража. Вместо этого на этой территории появились автомойка и шиномонтаж, скрытые за высоким забором. Такое действие является нарушением условий договора аренды и природоохранного законодательства, пишет sibdepo.ru
Комитет градостроительства провел проверку данного места. При осмотре специалисты обнаружили загрязнение территории мусором и слив отходов на рельеф. Это создавало угрозу не только для окружающей среды, но и для комфортной жизни горожан.
Суд принял решение требовать устранения незаконной постройки, вывоза строительного мусора и возврата участка в пригодное для дальнейшего использования состояние. Таким образом, мужчине придется прекратить свою деятельность и привести территорию в порядок.
А более масштабный экологически ущерб устраняют в Норильске. Там для этого запущена серная программа.