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Published Сегодня, 11:19

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Updated Сегодня, 11:21

Жители Кузбасса попали под угрозу экологической опасности из-за местного бизнесмена

29 января 2024, 11:19
В городе Новокузнецке мужчина решил открыть свой бизнес на территории, предназначенной для гаражей. Однако такое действие повлекло за собой опасные последствия для окружающей среды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП Кузбасса.

Мужчина арендовал у местных властей участок для строительства гаража. Вместо этого на этой территории появились автомойка и шиномонтаж, скрытые за высоким забором. Такое действие является нарушением условий договора аренды и природоохранного законодательства, пишет sibdepo.ru

Комитет градостроительства провел проверку данного места. При осмотре специалисты обнаружили загрязнение территории мусором и слив отходов на рельеф. Это создавало угрозу не только для окружающей среды, но и для комфортной жизни горожан.

Суд принял решение требовать устранения незаконной постройки, вывоза строительного мусора и возврата участка в пригодное для дальнейшего использования состояние. Таким образом, мужчине придется прекратить свою деятельность и привести территорию в порядок.

А более масштабный экологически ущерб устраняют в Норильске. Там для этого запущена серная программа.

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