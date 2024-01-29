Жители Кузбасса попали под угрозу экологической опасности из-за местного бизнесмена

В городе Новокузнецке мужчина решил открыть свой бизнес на территории, предназначенной для гаражей. Однако такое действие повлекло за собой опасные последствия для окружающей среды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП Кузбасса.