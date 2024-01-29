РЭО: Участников конкурса «Зеленый квадрат» научат делать предметы искусства из мусора

Posted Вчера, 12:06
Published Вчера, 12:06
Modified 24 января, 12:06
Updated 24 января, 12:06
Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, для участия в конкурсе необязательно быть художником, поскольку все люди покупают продукты, выбрасывают мусор и ежедневно сталкиваются с переработкой отходов и экономикой замкнутого цикла, передает 56orb.ru.
К участию в конкурсе приглашаются граждане России, достигшие 18-летнего возраста, а также иностранные граждане. Принимаются эскизы арт-объектов в любом формате с указанием материалов, из которых будет создан объект, или фотографии уже готового предмета искусства.
Лучшие авторы будут приглашены на очную образовательную программу академии «Меганом» арт-кластера «Таврида» в феврале. Вместе с известными художниками и профессионалами они создадут готовые арт-объекты на основе своих эскизов или концептов.
Если вы хотите принять участие в конкурсе, вы можете подать заявку на сайте конкурса, там же можно ознакомиться с подробными условиями.
Академия творческих индустрий «Меганом» — это образовательный центр, расположенный в Крыму в бухте Капсель. Он работает круглогодично и является местом притяжения деятелей культуры, искусства и творческих индустрий.