Правительство наградит премиями 30 человек за развитие внутреннего туризма

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Лауреаты уже выбраны, и каждый из них будет вознагражден суммой в 1 миллион рублей за осуществленный проект, пишет RT.
Определение победителей осуществлялось специальным межведомственным советом, который учитывал социальную и экономическую значимость проекта, а также его вклад в развитие туризма и гостиничной индустрии.
Примером одного из победителей является одна из учредительниц семейного музея-этнопарка «Деревня Тыгыдым» в Ярославской области. В рамках этого проекта были воссозданы исторические здания, а также открыта музейная экспозиция.
На заседании правительства отмечалось, что по предварительным оценкам в прошлом году число туристов, посетивших Россию, составило около 75 миллионов человек.