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Правительство наградит премиями 30 человек за развитие внутреннего туризма

29 января 2024, 12:17
Правительство Российской Федерации намерено вручить премии 30 людям за их активное участие в реализации десяти плановых инициатив, посвященных развитию внутреннего туризма.

Лауреаты уже выбраны, и каждый из них будет вознагражден суммой в 1 миллион рублей за осуществленный проект, пишет RT.

Определение победителей осуществлялось специальным межведомственным советом, который учитывал социальную и экономическую значимость проекта, а также его вклад в развитие туризма и гостиничной индустрии.

Примером одного из победителей является одна из учредительниц семейного музея-этнопарка «Деревня Тыгыдым» в Ярославской области. В рамках этого проекта были воссозданы исторические здания, а также открыта музейная экспозиция.

На заседании правительства отмечалось, что по предварительным оценкам в прошлом году число туристов, посетивших Россию, составило около 75 миллионов человек.

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