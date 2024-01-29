Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Китай разместил четыре военных корабля вокруг Тайваня

29 января 2024, 10:25
СМИ сообщают, что Китай разместил четыре корабля вблизи острова Тайвань.

Это является стало предупреждением для администрации Тайваня относительно ее сближения с США, которые, в свою очередь, могут направить свои военные корабли к острову в случае возникновения конфликтов, отмечают в Пекине. Еще один китайский военный корабль был размещен в Восточно-Китайском море, рядом с оспариваемыми Сенкаку, принадлежащими Японии, пишет RT.

МИД Китая подчеркнул, что вопрос «независимости Тайваня» остается одной из главных проблем в отношениях в Вашингтоном. Кроме того, Китай объявил о намерении продолжить работу над мирным воссоединением с Тайванем в 2024 году, что подчеркивает важность региона в геополитическом контексте Азиатско-Тихоокеанского региона.

Подпишитесь
Беды с транспортом, пострадавшие школьники и новые вакансии. Главные темы этой недели
Вчера, 11:30
Внезапное потепление и снег. Стало известно, какая погода ожидает омичей на неделе
Вчера, 03:40
Омичка Юлия Романова получила награду «AVN Award 2024»
Вчера, 14:45
«Не имели права отдавать игру»: капитан «Авангарда» о поражении «Трактору»
Вчера, 16:09
Недоступный воздух. Прокуратура проверила «Омсктехуглерод» после выбросов в городе
Сегодня, 07:24
В Омске восстановят «Крокодила и лягушек» — один из старейших фонтанов города
Вчера, 13:24