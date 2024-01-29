Китай разместил четыре военных корабля вокруг Тайваня

Это является стало предупреждением для администрации Тайваня относительно ее сближения с США, которые, в свою очередь, могут направить свои военные корабли к острову в случае возникновения конфликтов, отмечают в Пекине. Еще один китайский военный корабль был размещен в Восточно-Китайском море, рядом с оспариваемыми Сенкаку, принадлежащими Японии, пишет RT.