Порядка 123 тысяч гостей приняли участие в Дне энергетики на выставке-форуме «Россия»

«День энергетики на международной выставке-форуме „Россия“ собрал на одной площадке профессионалов отрасли и большое количество молодых людей и семей, которые интересуются достижениями нашей страны в этом направлении», — заявил он, также добавив, что обширная мультиформатная программа оказалась интересной для множества гостей и участников выставки-форума.