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Порядка 123 тысяч гостей приняли участие в Дне энергетики на выставке-форуме «Россия»

Порядка 123 тысяч гостей приняли участие в Дне энергетики на выставке-форуме «Россия»

28 января 2024, 15:33
Фото: РИА Новости
День энергетики прошел на международной выставке-форуме «Россия» под девизом «Энергия для людей». В рамках деловой программы эксперты обсудили прошлое, настоящее и будущее российской энергетики, рассмотрели вопросы развития топливно-энергетического комплекса.

Гостям и делегатам также предложили участие в разнообразных образовательных, культурных, спортивных и гастрономических мероприятиях. Под подсчетам организаторов, общее число посетителей превысило 123 000 человек.

Зампредседателя Правительства РФ Александр Новак высказался о высокой значимости энергетической отрасли и отметил живой интерес к сфере энергетики в обществе.

«День энергетики на международной выставке-форуме „Россия“ собрал на одной площадке профессионалов отрасли и большое количество молодых людей и семей, которые интересуются достижениями нашей страны в этом направлении», — заявил он, также добавив, что обширная мультиформатная программа оказалась интересной для множества гостей и участников выставки-форума.

Празднование Дня энергетики открыл министр энергетики РФ Николай Шульгинов, вручив представителям ТЭК государственные и ведомственные награды за вклад в развитие энергетической отрасли. Также в рамках церемонии открытия отраслевого дня состоялся запуск трех модернизированных энергоблоков Гусиноозерской, Костромской и Пермской ГРЭС общей мощностью 1390 МВт. Министр энергетики по ВКС управлял пуском энергоблоков.

Главным событием деловой программы Дня энергетики стала пленарная сессия «ТЭК России: новые возможности для развития», где эксперты отрасли при участии Александра Новака в открытом формате рассмотрели приоритеты развития топливно-энергетического комплекса России, успехи последних лет, перспективы развития в каждой отрасли топливно-энергетического комплекса.

В течение всего Дня энергетики гостей ждала спортивно-зрелищная, культурная и гастрономическая программы, состоялся фестиваль энергии и спорта «Заряжай» с участием звезд спорта и фигурного катания. Приятным завершением Дня энергетики стал праздничный концерт, где приняли участие все гости площадки.

В роли оператора мероприятия Дня энергетики выступил Фонд Росконгресс.

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