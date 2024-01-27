Как воспользоваться страховкой СОГАЗа за рубежом

Posted 27 января, 18:39
Published 27 января, 18:39
Modified Сегодня, 18:42
Updated Сегодня, 18:42
Например, если сильно заболит зуб, искать стоматолога в чужой стране и оплачивать услуги из своего кармана не придётся. Все вопросы поможет решить сервисная компания.
Рассказываем, как воспользоваться страховкой СОГАЗа для путешественников:
Необходимо назвать:
Необходимо согласовать с сервисной компанией или страховщиком оплату оказанных медицинских услуг и собрать документы, список которых подскажет сотрудник компании.
Узнать подробности и подобрать страховую программу для поездки за рубеж можно на сайте СОГАЗа по ссылке.