Глава РЭО Буцаев объявил партнеров конкурса «Зеленый квадрат»

Posted 27 января, 16:23
Published 27 января, 16:23
Modified 11 января, 16:23
Updated 11 января, 16:23
«Партнерами нашего конкурса арт-объектов „Зеленый квадрат“ стали Всероссийский музей декоративного искусства, арт-кластер „Таврида“ и Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ)», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также добавил, что цель проведения конкурса заключается в том, чтобы популяризировать экопривычки, принципы экономики замкнутого цикла, раздельного сбора отходов и ответственного отношения к природе в целом. Об этом пишет 56orb.ru.
К участию в конкурсе допускаются эскизы арт-объектов в любом формате с описанием задействованных материалов или фото готовых арт-объектов. Тематикой конкурса предусмотрен широкий круг интересных сюжетов: здесь и животные, символизирующие разных стран-участниц фестиваля молодежи, и шедевры мирового искусства, изготовленные из мусора, и иная экологическая тематика.
На конкурс принимаются объекты из любых материалов, однако привлечение вторичного сырья и отходов обеспечивает конкурсанту преимущество в глазах жюри при оценке работ. Среди других бонусов также интерактивный формат арт-объектов.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко рассказал, что конкурс «Зеленый квадрат» проводится в два этапа. Первый этап заочный — конкурс эскизов, второй очный — создание арт-объектов. Авторов лучших работ в феврале пригласят участвовать в очной образовательной программе Академии творческих индустрий «Меганом». В сотрудничестве с резидентами арт-кластера «Таврида», известными художниками и профессионалами, победители конкурса займутся разработкой готовых арт-объектов на основе своих эскизов и концептов. А в марте им предстоит представлять свои работы на выставке арт-объектов в рамках Всемирного фестиваля молодежи, подвел итог Бойко.
Победителей конкурса также пригласят к участию в профильных тематических мероприятиях РЭО в качестве спикеров (Российский экологический форум), они смогут показать свои объекты на выставочных площадках крупных форумов, в том числе в странах СНГ, а также побороться за победу в IV конкурсе-биеннале «Придумано и сделано в России» Всероссийского музея декоративного искусства.
Всемирный фестиваль молодежи — важное молодежное событие, запланированное в соответствии с указом президента России Владимира Путина. На его полях предполагается собрать 20 тысяч гостей из России и других стран.
Академия творческих индустрий «Меганом» (проект арт-кластера «Таврида») — круглогодичный образовательный центр для деятелей культуры, искусства и творческих индустрий, действующий в Крыму в бухте Капсель.