РЭО выпустил альбом лучших практик по раздельному накоплению мусора

Posted 26 января, 13:55
Published 26 января, 13:55
Modified 11 января, 13:55
Updated 11 января, 13:55
С раздельного сбора мусора начинает выстраиваться вся технологическая цепочка в отрасли ТКО, поэтому его продвижение необходимо для развития всей сферы и формирования циклической экономики. Об этом заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев. По его словам, альбом был создан для того, чтобы раздельный сбор был доступен для потребителей, передает 56orb.ru.
В альбоме представлен опыт разных организаций, в том числе 18 региональных операторов, который поможет регионам построить комплексную систему обращения с отходами.
«Отмечу, что на создание альбома нас также подтолкнул запрос со стороны регионов», — сказал Денис Буцаев.
Кроме того, в альбоме содержится сборник российских производителей оборудования для РСО, в том числе специальных контейнеров и сеток, модулей, фандоматов и урн. В сборнике можно найти лучшие практики РСО и других типов отходов, не только твердых коммунальных.
По словам Буцаева, 61 регион России уже практикует дуальный раздельный сбор отходов, когда ТКО разделяют на два потока. Он назвал это хорошим шагом на пути к решению проблемы, однако этого недостаточно.
«Текстиль и макулатура после загрязнения становятся непригодными для переработки. Стеклобой теряется на сортировках и уходит на полигоны. По этой причине в альбоме сделан акцент на опыт пофракционного раздельного сбора отходов», — добавил Денис Буцаев.
В альбоме также представлены разные формы РСО — от стационарных контейнеров и модулей до экопунктов и регулярных акций. В сборниках можно найти материалы для просветительской работы и данные по собираемости вторичных ресурсов для оценки эффективности различных подходов.