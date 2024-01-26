РЭО: Для оцифровки полигонов с ТКО требуется больше беспилотников

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Буцаев рассказал, что Российскому экологическому оператору потребуется закупить 12 комплектов дронопортов с беспилотниками. На эти цели правительство выделит 168 миллионов рублей, передает 56orb.ru.
Такие беспилотники работают вместе с лидарами — это технология дистанционного зондирования, которая позволяет делать специальные снимки мусорных полигонов. На основе этих изображений создаются цифровые модели местности, позволяющие определить, например, остаточную вместимость полигона и срок его службы.
Согласно Постановлению Правительства РФ № 24 от 20 января, на закупку дронов будет выделено 168 миллионов рублей из бюджета. В текущем году 60 миллионов рублей пойдут на закупку беспилотников, а 107 миллионов рублей — на их аренду. Еще 1 миллион рублей будет направлен на аренду дронов в 2025 году.
Беспилотные летательные аппараты применяются для обнаружения нелегальных свалок, а также для мониторинга полигонов и оценки состояния объектов. Помимо вышеназванного, это позволяет составить точный прогноз по эксплуатации таких объектов. В будущем беспилотники также можно будет использовать для мониторинга хода строительства экопромышленных парков.
Как сообщил замглавы по цифровизации РЭО Алексей Буров, уже готова специализированная информационная система для создания цифровых моделей полигонов. Она позволит составлять наиболее точные прогнозы по использованию и развитию объектов, пояснил он.
Уточняется, что в России существует около 800 полигонов, из которых более трети уже оцифрованы с помощью беспилотников.