РЭО: Для оцифровки полигонов с ТКО требуется больше беспилотников

Согласно Постановлению Правительства РФ № 24 от 20 января, на закупку дронов будет выделено 168 миллионов рублей из бюджета. В текущем году 60 миллионов рублей пойдут на закупку беспилотников, а 107 миллионов рублей — на их аренду. Еще 1 миллион рублей будет направлен на аренду дронов в 2025 году.