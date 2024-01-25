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Путин сообщил, что заявки на Всемирный фестиваль молодежи прислали 300 тысяч человек

Путин сообщил, что заявки на Всемирный фестиваль молодежи прислали 300 тысяч человек

25 января 2024, 19:06
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин сообщил о том, что почти 300 тыс. человек из 190 стран мира подали заявки на участие в предстоящем Всемирном фестивале молодежи.

Об этом лидер страны рассказал в ходе встречи со студентами в Калининграде, выражая удивление и радость от такого широкого международного интереса.

Президент также напомнил, что в Советском Союзе регулярно проводились подобные крупные события, отметив, что в наше время происходят некоторые изменения в их организации в связи с текущими обстоятельствами, пишет ТАСС. Вместе с тем Путин выразил уверенность в успешном и качественном проведении фестиваля, который запланирован с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус», а его региональная программа пройдет в 30 городах России с 10 по 17 марта.

Важным моментом станет то, что впервые в истории фестивального движения подростки в возрасте от 14 до 17 лет получат возможность принять участие в мероприятии: 500 человек из России и 500 человек из других стран. Фестиваль, направленный на развитие международного молодежного сотрудничества, привлечет участников из разных сфер, включая бизнес, медиа, культуру, науку и волонтерство. По официальной информации, он предоставит площадку для участия 20 тыс. российских и иностранных молодых лидеров в разных сферах деятельности.

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