Путин сообщил, что заявки на Всемирный фестиваль молодежи прислали 300 тысяч человек

Президент также напомнил, что в Советском Союзе регулярно проводились подобные крупные события, отметив, что в наше время происходят некоторые изменения в их организации в связи с текущими обстоятельствами, пишет ТАСС. Вместе с тем Путин выразил уверенность в успешном и качественном проведении фестиваля, который запланирован с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус», а его региональная программа пройдет в 30 городах России с 10 по 17 марта.