Лекции спикеров «Академии ПМЭФ» запустили в онлайн-кинотеатрах

Впервые проект «Академия ПМЭФ» был представлен в 2023 году. Первыми его участниками стали студенты российских высших учебных заведений. В роли спикеров проекта выступают не только политики и бизнес-лидеры, но и творческие личности и ученые. Их общая цель — передать молодому поколению свой опыт и мотивировать на обмен идеями и творческий подход в решении сложных задач.