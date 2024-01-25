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Лекции спикеров «Академии ПМЭФ» запустили в онлайн-кинотеатрах

Лекции спикеров «Академии ПМЭФ» запустили в онлайн-кинотеатрах

25 января 2024, 17:38
Фото: Росконгресс
С 25 января текущего года на платформе «Кинопоиск», а также в онлайн-кинотеатре Okko любой житель страны сможет посмотреть записи с выступлениями спикеров проекта «Академии ПМЭФ» за 2023 год.

В этот день также открывается отбор участников в новый сезон проекта. По мнению оргкомитета проекта, многие молодые люди вновь смогут продемонстрировать свой потенциал и стать частью большого профессионального сообщества, пишет 56orb.ru.

Впервые проект «Академия ПМЭФ» был представлен в 2023 году. Первыми его участниками стали студенты российских высших учебных заведений. В роли спикеров проекта выступают не только политики и бизнес-лидеры, но и творческие личности и ученые. Их общая цель — передать молодому поколению свой опыт и мотивировать на обмен идеями и творческий подход в решении сложных задач.

Помимо ценных знаний участники проекта смогут получить практический опыт от приглашенных экспертов и наставников, чтобы в дальнейшем использовать его в рамках реализации своих собственных идей для бизнеса.

Чтобы принять участие в проекте, нужно заполнить анкету участника на сайте проекта, а следить за обновлениями можно в группе «ВКонтакте» и сообществе в «Телеграм».

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