Лекции спикеров «Академии ПМЭФ» запустили в онлайн-кинотеатрах

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
В этот день также открывается отбор участников в новый сезон проекта. По мнению оргкомитета проекта, многие молодые люди вновь смогут продемонстрировать свой потенциал и стать частью большого профессионального сообщества, пишет 56orb.ru.
Впервые проект «Академия ПМЭФ» был представлен в 2023 году. Первыми его участниками стали студенты российских высших учебных заведений. В роли спикеров проекта выступают не только политики и бизнес-лидеры, но и творческие личности и ученые. Их общая цель — передать молодому поколению свой опыт и мотивировать на обмен идеями и творческий подход в решении сложных задач.
Помимо ценных знаний участники проекта смогут получить практический опыт от приглашенных экспертов и наставников, чтобы в дальнейшем использовать его в рамках реализации своих собственных идей для бизнеса.
Чтобы принять участие в проекте, нужно заполнить анкету участника на сайте проекта, а следить за обновлениями можно в группе «ВКонтакте» и сообществе в «Телеграм».