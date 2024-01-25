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Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Госдума раскрыла детали нового законопроекта по блокировке пиратских сайтов

25 января 2024, 15:08
По сообщению из Госдумы, внесен новый законопроект, который направлен на ускорение блокировки «зеркал» пиратских сайтов.

Представитель парламента поделился деталями этой поправки и пояснил, что она связана с перераспределением полномочий в области блокировки интернет-ресурсов, пишет RT .

Ранее задача блокировки сайтов была поручена Минцифре, но на самом деле этим занимается Роскомнадзор. Чтобы уточнить и упростить процедуру блокировки, законодатели решили внести изменения, которые позволят делать это быстрее и без участия судебной системы. Таким образом, можно избежать перегрузки органов прокуратуры и других ведомств.

Заместитель председателя комитета отметил, что эта инициатива направлена на повышение безопасности в Интернете. Он признал, что Интернет — сложная и живая среда, и невозможно полностью защитить пользователей. Однако, по его мнению, предпринимаемые меры, такие как упрощение процедуры блокировки пиратских сайтов, помогут улучшить обстановку и бороться с незаконным контентом в сети.

Напомним, что в России также проводятся улучшения в других областях, например, в экологической сфере. Норильск реализует программу по снижению выбросов серы.

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