Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Представитель парламента поделился деталями этой поправки и пояснил, что она связана с перераспределением полномочий в области блокировки интернет-ресурсов, пишет RT .
Ранее задача блокировки сайтов была поручена Минцифре, но на самом деле этим занимается Роскомнадзор. Чтобы уточнить и упростить процедуру блокировки, законодатели решили внести изменения, которые позволят делать это быстрее и без участия судебной системы. Таким образом, можно избежать перегрузки органов прокуратуры и других ведомств.
Заместитель председателя комитета отметил, что эта инициатива направлена на повышение безопасности в Интернете. Он признал, что Интернет — сложная и живая среда, и невозможно полностью защитить пользователей. Однако, по его мнению, предпринимаемые меры, такие как упрощение процедуры блокировки пиратских сайтов, помогут улучшить обстановку и бороться с незаконным контентом в сети.
Напомним, что в России также проводятся улучшения в других областях, например, в экологической сфере. Норильск реализует программу по снижению выбросов серы.