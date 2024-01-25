Госдума раскрыла детали нового законопроекта по блокировке пиратских сайтов

Заместитель председателя комитета отметил, что эта инициатива направлена на повышение безопасности в Интернете. Он признал, что Интернет — сложная и живая среда, и невозможно полностью защитить пользователей. Однако, по его мнению, предпринимаемые меры, такие как упрощение процедуры блокировки пиратских сайтов, помогут улучшить обстановку и бороться с незаконным контентом в сети.