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Пилоты Ил-76 увели самолёт в поле в Белгородской области

24 января 2024, 12:49
По словам местного священника Георгия Боровикова, пилоты упавшего в Белгородской области самолета Ил-76 смогли сделать все возможное, чтобы увести его от населенного пункта Яблоново и спасти жизни местных жителей.

Он выразил благодарность и призвал всех молиться за этих пилотов. Важно отметить, что рядом со местом крушения находится школа, где учатся дети. Сейчас всё село оцеплено и доступ туда запрещен, пишет RT.

По информации Министерства обороны России, на борту упавшего самолета Ил-76 находились 65 пленных военных из ВСУ, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих лица. В связи с этим происшествием в Белгородскую область была направлена комиссия Воздушно-космических сил.

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