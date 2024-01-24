Пилоты Ил-76 увели самолёт в поле в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
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Updated Сегодня, 12:51
Он выразил благодарность и призвал всех молиться за этих пилотов. Важно отметить, что рядом со местом крушения находится школа, где учатся дети. Сейчас всё село оцеплено и доступ туда запрещен, пишет RT.
По информации Министерства обороны России, на борту упавшего самолета Ил-76 находились 65 пленных военных из ВСУ, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих лица. В связи с этим происшествием в Белгородскую область была направлена комиссия Воздушно-космических сил.