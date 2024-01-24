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Модульбанк запустил услугу по маркировке новых групп товаров

Модульбанк запустил услугу по маркировке новых групп товаров

24 января 2024, 06:30
Фото: freepik.com
На днях в РФ начался эксперимент по маркировке отдельных товаров из категорий бытовой химии и косметики. Эксперты отмечают, что данная инициатива не несёт дополнительных рисков для производителей.

Эксперимент проводится при поддержке Минпромторга, Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, государственная система маркировки «Честный знак») и других структур. Его задача — плавная подготовка к обязательной маркировке, которая начнётся с 2025 года, пишет rostovgazeta.ru.

Напомним, в 2019 году в Российской Федерации была запущена программа маркировки товаров для защиты от контрафакта. По специальному коду потребитель может отследить путь товара от производства до прилавка. А товары без маркировки кассовые аппараты должны отклонять. Таким образом россиян хотят защитить от контрафакта.

По мнению специалистов, снизить нагрузку на бизнес в ходе эксперимента поможет участие в программе кредитных организаций.

Так, Модульбанк запустил услугу по сопровождению маркировки средств для личной гигиены и косметики. Новый сервис поможет предпринимателям с подключением и обучением работе с системой «Честный знак», а также с электронным документооборотом и не только.

По словам председателя правления Модульбанка Павла Семёнова, финансово-кредитное учреждение постоянно отслеживает изменения в законодательстве и актуализирует свою онлайн-кассу.

В пресс-службе ЦРПТ сообщили, что причиной запуска эксперимента стала возросшая доля нелегального оборота. Согласно информации НИУ ВШЭ за 2022 год, 12% отечественного рынка бытовой химии — это контрафакт. Если брать рынок косметики, то здесь показатель составил 16%.

В Центре заявили, что эксперимент поддержали участники рынка, например компания «Фармстандарт» и Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии.

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