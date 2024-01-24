Модульбанк запустил услугу по маркировке новых групп товаров

Напомним, в 2019 году в Российской Федерации была запущена программа маркировки товаров для защиты от контрафакта. По специальному коду потребитель может отследить путь товара от производства до прилавка. А товары без маркировки кассовые аппараты должны отклонять. Таким образом россиян хотят защитить от контрафакта.