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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

ГД объясняет дефицит «рисковых» врачей правовыми тонкостями

24 января 2024, 13:42
Попытка спасать жизни пациентов в любых обстоятельствах может закончиться для врача уголовным преследованием.

Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он отметил, что в последнее время правоохранительные органы стали чаще брать в проверку спорные эпизоды лечения.

Итогом таких проверок нередко оказывается заведение против врачей уголовных дел, по многим из которых выносят обвинительные приговоры. Именно по этой причине текучка кадров в сферах медицины, связанных с подобным риском, усилилась, ведь медики начинают опасаться уголовного преследования.

Отдельно Леонов добавил, что вынести заключение о виновности медика предстоит суду, где работают люди, не обладающие медицинскими знаниями на соответствующем уровне. Эксперты же, которые консультируют судебные органы, часто оказываются на стороне суда.

В итоге врачи оказались незащищенными перед давлением судебной системы. Чтобы быть эффективным в медицине, нарушать инструкции приходится неизбежно, а в условиях контроля за соблюдением регламента по каждому вопросу любая инициатива становится опасной. Итог: нарушая протоколы, чтобы спасти пациента, врач попадает под следствие, заключил Леонов.

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