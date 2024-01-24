ГД объясняет дефицит «рисковых» врачей правовыми тонкостями

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он отметил, что в последнее время правоохранительные органы стали чаще брать в проверку спорные эпизоды лечения.
Итогом таких проверок нередко оказывается заведение против врачей уголовных дел, по многим из которых выносят обвинительные приговоры. Именно по этой причине текучка кадров в сферах медицины, связанных с подобным риском, усилилась, ведь медики начинают опасаться уголовного преследования.
Отдельно Леонов добавил, что вынести заключение о виновности медика предстоит суду, где работают люди, не обладающие медицинскими знаниями на соответствующем уровне. Эксперты же, которые консультируют судебные органы, часто оказываются на стороне суда.
В итоге врачи оказались незащищенными перед давлением судебной системы. Чтобы быть эффективным в медицине, нарушать инструкции приходится неизбежно, а в условиях контроля за соблюдением регламента по каждому вопросу любая инициатива становится опасной. Итог: нарушая протоколы, чтобы спасти пациента, врач попадает под следствие, заключил Леонов.