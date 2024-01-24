ГД объясняет дефицит «рисковых» врачей правовыми тонкостями

Итогом таких проверок нередко оказывается заведение против врачей уголовных дел, по многим из которых выносят обвинительные приговоры. Именно по этой причине текучка кадров в сферах медицины, связанных с подобным риском, усилилась, ведь медики начинают опасаться уголовного преследования.