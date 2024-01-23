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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Синий свет смартфона может вызывать ожирение

23 января 2024, 06:02
Исследователи неоднократно заявляли о негативном воздействии гаджетов на человеческий организм. Сейчас стало известно, что они могут оказывать влияние на вес человека.

Об этом сообщил преподаватель биологии в ТМУ Денис Губин. По его словам, особенно опасен синий свет, который излучается смартфонами. Он мешает выработке мелатонина, что нарушает обменные процессы в организме и может привести к ожирению.

Чтобы избежать негативного воздействия синего света, Губин рекомендует после 21.00 включать фильтр синего света на смартфонах, компьютерах и других электронных устройствах, пишет ИА RuNews24.ru.

Также профессор советует закрывать шторы, чтобы избежать воздействия уличного освещения.

«Даже небольшое количество света может вызывать нарушения обмена веществ, включая набор веса», — подчеркнул ученый.

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