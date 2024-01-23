Синий свет смартфона может вызывать ожирение

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Об этом сообщил преподаватель биологии в ТМУ Денис Губин. По его словам, особенно опасен синий свет, который излучается смартфонами. Он мешает выработке мелатонина, что нарушает обменные процессы в организме и может привести к ожирению.
Чтобы избежать негативного воздействия синего света, Губин рекомендует после 21.00 включать фильтр синего света на смартфонах, компьютерах и других электронных устройствах, пишет ИА RuNews24.ru.
Также профессор советует закрывать шторы, чтобы избежать воздействия уличного освещения.
«Даже небольшое количество света может вызывать нарушения обмена веществ, включая набор веса», — подчеркнул ученый.