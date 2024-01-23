Историк рассказала, какая святая вода не портится

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Верующие связывают его с крещением Иисуса Христа в реке Иордан, которое произошло по пророчеству Иоанна Предтечи. Праздник также известен как Богоявление, пишет RuNews24.ru.
Традиция крещенских купаний, по словам историка, не имеет непосредственного отношения к церковным обрядам. Она возникла в деревнях в XVIII–XIX веках и была связана с обычаем Святок. Люди верили, что омовение в крещенских водах помогает очиститься от грехов и имеет связь с языческими верованиями.
Чабиева подчеркнула, что с точки зрения церкви, православные люди могут смыть свои грехи только через Таинство Крещения и исповедь. Поэтому крещенские купания не являются частью религиозной практики очищения.