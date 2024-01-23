Историк рассказала, какая святая вода не портится

Традиция крещенских купаний, по словам историка, не имеет непосредственного отношения к церковным обрядам. Она возникла в деревнях в XVIII–XIX веках и была связана с обычаем Святок. Люди верили, что омовение в крещенских водах помогает очиститься от грехов и имеет связь с языческими верованиями.