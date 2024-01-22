Терапевт рассказал о болезнях, при которых ощущается потребность в солёной еде

В беседе с корреспондентом NEWS.ru Ионов рассказал, что некоторые проблемы центральной нервной системы могут требовать повышения уровня хлорида натрия. При этом он напомнил, что избыток соли может стать причиной не только желчнокаменной болезни, но и сахарного диабета.