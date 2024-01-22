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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Терапевт рассказал о болезнях, при которых ощущается потребность в солёной еде

22 января 2024, 09:33
Профессор медфакультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов рассказал, что нехватка соли может сигнализировать о проблемах с ЦНС.

В беседе с корреспондентом NEWS.ru Ионов рассказал, что некоторые проблемы центральной нервной системы могут требовать повышения уровня хлорида натрия. При этом он напомнил, что избыток соли может стать причиной не только желчнокаменной болезни, но и сахарного диабета.

Следует следить за уровнем pH в организме. В норме он в пределах 7,2-7,4 единицы. Если он выходит за эти рамки, следует обратиться к эндокринологу и другим специалистам.

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